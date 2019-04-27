2019'un En İyi Lüks Otomobili Belli Oldu

Her yıl düzenlenen World Car Awards (Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri) bu sene New York Otomobil Fuarı’nda dağıtıldı. Çeşitli alanlarda verilen ödüllerin haricinde yılın en iyi lüks otomobili Audi A7 Sportback seçildi.

Geçtiğimiz yılki World Car Awards'ın en iyi lüks otomobili ödülünü kazanan Audi yine şaşırtmadı. Bu sefer A7 Sportback ile lüks araçlar listesinde zirveye oturan Audi, geniş iç hacmi ve keskin tasarımıyla alkışı hak ediyor. 2019'un en iyi Grand Tourismo araçlarından biri olarak gösterilen A7 Sportback'in segmentine göre performansı da göz dolduruyor.

İç ve dış tasarımında lüks çizgilere sahip olan aracın kullanılabilirlik performansını göz ardı etmemek lazım. Dünya çapında 24 ülkeden 86 otomobil gazetecisi tarafından verilen oylar ile en lüks otomobil seçilen A7 Sportback'in coupe, sedan ve SUV kategorisinin karışımı olarak dizayn edildiği ifade edildi.

Otomotiv Ödüllerinin Parlayan Markası Audi

Son yıllarda en az bir ödül alarak dikkatlerden kaçmayan Audi, A7 Sportback ile 2019'u da boş geçmemiş oldu. Alman otomobil üreticisi daha önceden yılın performans otomobili, yılın en iyi tasarımı ödülü, dünyada yılın otomobili ödülü gibi unvanlara layık görülmüştü. Peki ya sizce Audi A7 Sportback yılın en iyi lüks otomobili olmayı hak etti mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.