2019'un En Kötü Şifreleri Belli Oldu

Microsoft gibi teknoloji devleri ileride internette şifre kullanımının azaltılmasını hedefliyor. Bunun altında ise aslında çok basit bir sebep yatıyor: Şifrelerin korunmak için yeterli olmaması. Artık internet ortamında siber saldırılardan korunmak için biyometrik kimlik doğrulama gibi yöntemlere ihtiyaç duyuluyor.

Daha ileri yöntemlere geçmeden önce şimdilik şifrelerle koruma sağlamak önemli olsa da hala pek çok insan karmaşık şifreler yerine tahmin edilmesi kolay şifreler kullanıyor. Üstelik internet kullanıcıları 1234 gibi çözülmesi kolay şifreleri, kimlik bilgilerini içeren önemli şeylerde bile tercih ediyor.

SplashData’nın paylaşmış olduğu en kötü şifreleri içeren liste durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. 2019’un en kötü şifreleri arasında her zamanki gibi birinci sırada “123456” yer alıyor. Ne yazık ki pek çok insan bu tarz rakamların sıralandığı şifreleri kullanmakta inatçı davranıyor.

Listede yer alan şifrelere baktığımızda “password1”in 22. sırada, “donald”ın ise 34. sırada yer aldığını görüyoruz. Bazı internet kullanıcıları ise karmaşık bir şifre kullandıklarını düşünerek “[email protected]#$%^&*,” şifresini tercih ediyorlar ancak bu şifre de listede 39. sırada yer alıyor. En kötü şifreler listesinde ilk 10'a giren şifreler ise şu şekilde oldu: