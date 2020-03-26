2019 Yılına İlişkin Rüzgâr Enerjisi İstatistikleri Raporu Yayınlandı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) 2019 yılına ilişkin Rüzgâr Enerjisi İstatistikleri Raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından %38,5'i Ege, %34,7'si Marmara, %12,3'ü ise Akdeniz bölgelerinde yer alıyor.

Ülkemizde geçen yıl il bazında rüzgâr enerjisinde toplam kurulu kapasite sıralamasında 1549 megavat ile İzmir ilk sırada yer aldı. İzmir’i 1363 megavat ile Balıkesir ve 689,9 megavat ile Manisa izledi. Geçtiğimiz yıl rüzgârdan sağlanan elektrik oranı ortalaması %7,42 olarak ifade edildi.

“198 Santralde 8056 Megavat Kurulu Güce İmza Attık”

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, derneğin internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Rüzgâr sektörünün çalışanları olarak bugüne kadar ülkenin birçok yerine 3285 türbin diktiklerini belirten Yıldırım, "Sıfırdan başlanan sektörde, kurulu güç 10 yılda 10 kat arttı. Yıl sonu itibarıyla 198 santralde 8056 megavat kurulu güce imza attık. Rüzgâr enerjisini bir memleket meselesi olarak ele aldık, işimizi daima bu hassasiyetle yaptık" şeklinde konuştu.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, "Koronavirüs sebebiyle yaşanan gecikmelerden dolayı mücbir sebep ilanı yoluna gidilmezse bu yıl sonunda devreye alınması planlanan 1300 megavatı aşkın santral yatırımlarının tamamlanması büyük ölçüde zora girecektir” ifadelerini kullandı.