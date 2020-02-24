2019 Yılında 5G Telefonların Yarısına Yakını Çin'de Satıldı

Mobil ve teknoloji ürünlerinde uzmanlaşmış küresel bir araştırma firması olan Counterpoint Research China’nın yayınladığı rapora göre, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen dünya genelindeki 5G telefon satışlarının %48’i Çin’de gerçekleşti.

Rapora göre Huawei, alt markası HONOR da dahil olmak üzere, Çin’deki 5G telefonların %74’lük pazar payına sahip. Samsung ise dünya genelinde, 5G telefon pazarında %40’lık satış oranı ile birinci sırada.

5G telefonların satış oranlarının yanı sıra raporda aynı zamanda akıllı telefon satışlarının 2018 yılına göre %8 oranında azaldığı da belirtiliyor.

Huawei ve Honor Tek Büyüyen Firma Oldu

2019 yılı içerisinde, Çin’de %28’lik bir yükseliş ile satışlarda büyüme kaydeden tek firma Huawei olarak açıklandı. Bu rakamın içerisinde Huawei’nin alt firması olan Honor’un da bulunduğu belirtildi. Apple firması beklenenin aksine satışlarında %26’lık bir düşüş yaşadı. Satışlarında düşüş olan bir diğer firma ise Xiaomi.

Counterpoint, yayınladığı raporda Çin pazarında gerçekleşen düşüşün Korona virüsü salgını nedeniyle olduğunu ifade ederken, önümüzdeki aylarda virüs salgını nedeniyle, daha yoğun etkilerle karşılaşmayı beklediklerini ifade etti.