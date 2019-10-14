2019 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Otomobil Markaları Açıklandı

Yaklaşık 82 milyon kişi ile oldukça büyük bir nüfusa sahip olan ülkemiz, otomobil sektörü için de önemli ülkelerden birisi. 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde ülkemizde en çok satılan otomobil markaları açıklandı.

2019 En Çok Satan Otomobil Markaları

Otomotiv Distribütörler Derneği tarafından paylaşılan veriler, ilk dokuz aylık periyotta ülkemizde yapılan satış miktarlarını ve en çok satan markaları gözler önüne seriyor. Derneğin açıkladığı verilere göre ülkemizde ilk dokuz ayda 228,627 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Yine aynı verilere göre en çok satan otomobil satan şirket Renault oldu. Bu yıl gerçekleştirilen satış miktarının, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 36,92 daha az olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde, ülkemizde gerçekleştirilen otomobil satış miktarı 362,465 adet olmuştu.

İşte O Liste!