2019 Yılının En İyi Formula 1 Yarışı Belli Oldu

Formula 1 severlerin oylamaları ile belli olan yılın en iyi yarışı Aston Martin Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen'in kazandığı Almanya GP'si oldu. Oylamaya 13.000 kişinin katıldığı iletilirken; Almanya GP’sinin oyların %23’ünü alarak birinci olduğu belirtildi.

%13’lük oy oranı ile Brezilya Grand Prix'si ikinci seçildi. Üçüncü ise Avusturya Grand Prix'si oldu.

Almanya Grand Prix’i Nasıl Geçti?

Almanya GP denince Formula 1 severlerin ilk akıllarına gelen şey yarış boyunca yağan yağmur oluyor. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lewis Hamilton, sıralama turlarında ikinci sıraya yerleşen Max Verstappen ve diğer yarışçılar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

İkinci zaferini Almanya GP’de elde eden Verstappen’a, ekip arkadaşlarının doğru strateji belirlemiş olması çok yardımcı oldu. Yarışa çok da iyi başlayamayan pilot, Hamilton ve Leclerc'in yaşadığı sorunları, ekip arkadaşları sayesinde kendi avantajına çevirmeyi başardı ve yarış süresince ilk 10’da kaldı.

2008'den sonra ilk kez podyuma çıkabilen Daniil Kvyat da Almanya GP’sinde unutulmayan sahneler arasında yerini aldı. Toro Rosso'dan Daniil Kvyat yarışı 3. tamamlayarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.