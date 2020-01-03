2020 5G'nin Yılı Olacak!

Goldman Sachs yayınladığı yeni rapor ile birlikte önümüzdeki yıllara ait bazı beklentileri ortaya koydu.

20 Kat Artacak

Goldman Sachs bu senenin 5G ağ teknolojisi için oldukça kritik bir sene olduğu görüşünde. Nitekim bu yıl 200 milyon birim 5G akıllı telefon sevkiyatı bekleniyor. Tahminler, yakın zamanda yayınlanan raporun bir parçası olarak bizlere sunuluyor. Tahmin edilen miktar geçtiğimiz sene yapılan sevkiyatlara göre 20 kat daha fazla. Bu da ani bir sıçrama ve belki bir dönüm noktası anlamı taşıyor.

Yine benzer şekilde Snapdragon 765G gibi işlemciler ile birlikte 5G teknolojisi daha uygun fiyatlarda yer alabilir oldu. Bununla birlikte işlemci tarafındaki rekabetin artması ve modem entegreli işlemciler ile birlikte maliyetlerin daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Bunun dönüşü olarak daha çok modelde 5G desteğini görmeye başlayacağız.

Bu satışların büyük bir kısmının Çin pazarında olması bekleniyor. Artan talep doğrudan olarak operatörlerin baz istasyonu kurulumu için iştahın artıracak ve 5G daha geniş bir alanda kullanılabilir duruma gelecek.