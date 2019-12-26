2020 Asgari Ücret Belli Oldu! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar?

2020 asgari ücret zammı oranı belli oldu. 2020 asgari ücret hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14:00'te düzenlediği toplantının ardından 2020 asgari ücret zammı oranını açıkladı.

2020 Asgari Ücret Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına bugün başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı açıklandı.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

2 Aralık'ta ilk toplantısını yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari geçim tutarı açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin bürüt 2.943, net 2,324,70 TL olduğunu açıkladı.