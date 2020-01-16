2020 Audi S4 ve Audi A4 Modellerinin Fiyatları Belli Oldu!

Audi'nin sevilen modellerinden birisi olan A4'ün yeni kasası 2019'da tanıtılmıştı. Aynı gün S4 ve Allroad modellerini de gözler önüne süren Audi, araçların fiyatları hakkında net bir bilgi vermemişti. Şimdi bu araçların ABD fiyatları açıklandı. İşte o fiyatlar!

Audi'nin D Segment temsilcisi A4'ü bilmeyen yoktur. Ülkemizde özellikle motor ve kasa olarak beğenilen bir model olan A4 her zaman için daha kullanılabilir bir araç olmuştur.

Performans isteyenler için ise S Serisi'ni işaret eden Audi, yine S4 modeli ile daha sportif bir kullanım sunacak. Tabiki SW sevenler için Allroad vazgeçilmez bir tercih. Peki bu araçların fiyatları ne kadar?

Audi A4 2020 fiyatları

Yenilenen Audi A4'ün en uygun fiyatlı modeli Audi A4 40 TFSI Premium! Bu araç 2.0 litrelik motoru sayesinde çekişten ödün vermiyor. Aynı zamanda motor 188HP güç üretiyor. ABD'deki fiyatı ise 37.400 Dolar olarak belirlenmiş. Hemen üstünde ise Premium Plus modeli geliyor. Bu aracın fiyatı ise 41.000 Dolar. Premium Plus modelini ise Prestige modeli takip ediyor. Prestige modeli ise 46.950 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu araçların farkı ise donanım.

Bir diğer model ise A4 45 TFSI Quattro. Bu model diğerine benzer olarak 2.0 litre motor taşıyor; ancak 248HP gibi bir güç üretiyor. Bu motorun giriş seviyesi donanım paketi ile beraber fiyatı 40.900 Dolar. Yine aynı motorun Premium Plus Quattro modeli 44.000 Dolar iken; Prestige modeli ise 49.950 Dolar fiyat etiketine sahip.

Performansa yönelik üretilen S4'ün başlangıç fiyatı 49.900 Dolar. Bu araç 3.0 litrelik motoru sayesinde 349HP güç üretiyor. Premium Plus S4 Modelleri ise 52.400 Dolar fiyat etiketine sahip. Prestige donanım paketine sahip modeller ise 58.350 Dolar fiyat etiketi taşıyor. Aracın SW modeli olan Allroad'un Premium donanım paketi 44.600 Dolar fiyat etiketine sahipken; Premium Plus modeli 47.700 Dolar fiyat etiketine sahip. Prestige donanımlı araçlara ise 53.650 Dolar gibi bir fiyat ile sahip olunabiliniyor.

Audi'nin yeni modelleri ABD'de satışa sunuldu. Fiyatlar 37.400 Dolar'dan, 58.350 Dolar'a kadar ulaşabiliyor. Yani yaklaşık 219 Bin TL'den 343 Bin TL'ye kadar ulaşıyor. Tabi opsiyonlar bu fiyata dahil değil. Bakalım araç ülkemize ne zaman giriş yapacak?