2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri töreninin bir yenisi gerçekleştirildi. Ancak COVID-19 salgını tehdidinden dolayı, önceki senelerden farklı olarak, ödül töreni bu defa çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve kazananlar da ödüllerini bu canlı yayın ile aldılar.
Layık görülen ödüller; Animasyon, Sanatsal Başarı, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Fikri Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride dağıtıldı. Bu sene En İyi Oyun kategorisinde Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro: Shadows Die Twice ve Untitled Goose Game oyunları aday gösterilmişlerdi. Yapılan oylamalar sonucunda, BAFTA Oyun Ödülleri 2020'de En İyi Oyun ödülünü Outer Wilds kaptı.
Kategorilerin ve kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.
ANİMASYON
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
- CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo (Kazanan)
- SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
SANATSAL BAŞARI
- CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe
- CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
- KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
- SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive (Kazanan)
SES BAŞARI
- APE OUT Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital (Kazanan)
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
- CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts
- UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic
EN İYİ OYUN
- CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
- LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
- OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
- UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic
İNGİLİZ OYUNU
- DiRT RALLY 2.0 Geliştirme Ekibi – Codemasters/Codemasters
- HEAVEN’S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkle
- KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
- OBSERVATION Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital (Kazanan)
- PLANET ZOO Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier Developments
- TOTAL WAR: THREE KINGDOMS Geliştirme Ekibi - The Creative Assembly/SEGA
AÇILIŞ YAPAN OYUN
- APE OUT Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
- KATANA ZERO Justin Stander – Askiisoft/Devolver Digital
- KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
- MANIFOLD GARDEN Geliştirme Ekibi - William Chyr Studio/William Chyr Studio
GELİŞEN OYUN
- APEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts
- DESTINY 2 Geliştirme Ekibi – Bungie/Bungie
- FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square Enix
- FORTNITE Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic Games
- NO MAN’S SKY: BEYOND Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello Games
- PATH OF EXILE Geliştirme Ekibi - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games (Kazanan)
AİLE
- CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe
- KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
- LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
- UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic (Kazanan)
- VACATION SIMULATOR Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs
- WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive
EĞLENCENİN ÖTESİNDEKİ OYUN
- CIVILIZATION VI: GATHERING STORM Geliştirme Ekibi – Firaxis/2K
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal (Kazanan)
- LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix
- NEO CAB Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller Games
- RING FIT ADVENTURE Geliştirme Ekibi – Nintendo/Nintendo
OYUN TASARIMI
- BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy
- CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
- OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
- WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive
ÇOK OYUNCULU
- APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts (Kazanan)
- BORDERLANDS 3 Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2K
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
- LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
- TICK TOCK: A TALE FOR TWO Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive
- TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 Geliştirme Ekibi - Massive Entertainment/Ubisoft
MÜZİK
- CONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
- OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive
- THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING Geliştirme Ekibi – Grezzo/Nintendo
- WATTAM Asuka Takahashi – Funomena/Annapurna Interactive
HİKAYE ANLATIMI
- CONTROL Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DISCO ELYSIUM Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
- LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix
- OUTER WILDS Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive
- THE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division
- STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen – Respawn Entertainment/Electronic Arts
ÖZGÜN FİKRİ MÜLKİYET
- BABA IS YOU Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli Oy
- CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
- DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UM
- OUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division (Kazanan)
- UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi – House House/Panic
BAŞROLDEKİ OYUNCU
- Gears 5'te Kait Diaz rolünde LAURA BAILEY
- Control'de Jesse Faden rolünde COURTNEY HOPE
- Telling Lies'da David rolünde LOGAN MARSHALL-GREEN
- Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Sean Diaz rolünde GONZALO MARTIN (Kazanan)
- Call of Duty: Modern Warfare'da Captain Price rolünde BARRY SLOANE
- Death Stranding'de Sam rolünde NORMAN REEDUS
YARDIMCI ROLDE OYUNCU
- Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Karen Reynolds rolünde JOLENE ANDERSEN
- Death Stranding'de Higgs rolünde TROY BAKER
- Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Cassidy (Lucy Rose Jones) rolünde SARAH BARTHOLOMEW
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan'da Fliss rolünde AYISHA ISSA
- Death Stranding'de Fragile rolünde LEA SEYDOUX
- Control'de Hademe Ahti rolünde MARTTI SUOSALO (Kazanan)
TEKNİK BAŞARI
- A PLAGUE TALE: INNOCENCE Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home Interactive
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
- CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
- DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe (Kazanan)
- METRO EXODUS Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep Silver
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
YILIN EE MOBİL OYUNU
- ASSEMBLE WITH CARE Ustwo/Ustwo
- CALL OF DUTY: MOBILE Timi Studios/Activision (Kazanan)
- DEAD MAN’S PHONE Electric Noir Studios
- POKEMON GO The Pokémon Company, Niantic/Nintendo
- TANGLE TOWER SFB Games/SFB Games
- WHAT THE GOLF? Triband/Triband
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