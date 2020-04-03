2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri töreninin bir yenisi gerçekleştirildi. Ancak COVID-19 salgını tehdidinden dolayı, önceki senelerden farklı olarak, ödül töreni bu defa çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve kazananlar da ödüllerini bu canlı yayın ile aldılar.

Layık görülen ödüller; Animasyon, Sanatsal Başarı, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Fikri Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride dağıtıldı. Bu sene En İyi Oyun kategorisinde Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro: Shadows Die Twice ve Untitled Goose Game oyunları aday gösterilmişlerdi. Yapılan oylamalar sonucunda, BAFTA Oyun Ödülleri 2020'de En İyi Oyun ödülünü Outer Wilds kaptı.

Kategorilerin ve kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

ANİMASYON

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo (Kazanan)

SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

SANATSAL BAŞARI

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive (Kazanan)

SES BAŞARI

APE OUT Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital (Kazanan)

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts

UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

EN İYİ OYUN

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

İNGİLİZ OYUNU

DiRT RALLY 2.0 Geliştirme Ekibi – Codemasters/Codemasters

HEAVEN’S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkle

KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

OBSERVATION Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital (Kazanan)

PLANET ZOO Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier Developments

TOTAL WAR: THREE KINGDOMS Geliştirme Ekibi - The Creative Assembly/SEGA

AÇILIŞ YAPAN OYUN

APE OUT Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)

KATANA ZERO Justin Stander – Askiisoft/Devolver Digital

KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

MANIFOLD GARDEN Geliştirme Ekibi - William Chyr Studio/William Chyr Studio

GELİŞEN OYUN

APEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts

DESTINY 2 Geliştirme Ekibi – Bungie/Bungie

FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square Enix

FORTNITE Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic Games

NO MAN’S SKY: BEYOND Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello Games

PATH OF EXILE Geliştirme Ekibi - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games (Kazanan)

AİLE

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic (Kazanan)

VACATION SIMULATOR Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs

WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

EĞLENCENİN ÖTESİNDEKİ OYUN

CIVILIZATION VI: GATHERING STORM Geliştirme Ekibi – Firaxis/2K

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal (Kazanan)

LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix

NEO CAB Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller Games

RING FIT ADVENTURE Geliştirme Ekibi – Nintendo/Nintendo

OYUN TASARIMI

BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy

CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

ÇOK OYUNCULU

APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts (Kazanan)

BORDERLANDS 3 Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2K

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

TICK TOCK: A TALE FOR TWO Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 Geliştirme Ekibi - Massive Entertainment/Ubisoft

MÜZİK

CONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)

OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING Geliştirme Ekibi – Grezzo/Nintendo

WATTAM Asuka Takahashi – Funomena/Annapurna Interactive

HİKAYE ANLATIMI

CONTROL Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DISCO ELYSIUM Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)

LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix

OUTER WILDS Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

THE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen – Respawn Entertainment/Electronic Arts

ÖZGÜN FİKRİ MÜLKİYET

BABA IS YOU Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli Oy

CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UM

OUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division (Kazanan)

UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi – House House/Panic

BAŞROLDEKİ OYUNCU

Gears 5'te Kait Diaz rolünde LAURA BAILEY

Control'de Jesse Faden rolünde COURTNEY HOPE

Telling Lies'da David rolünde LOGAN MARSHALL-GREEN

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Sean Diaz rolünde GONZALO MARTIN (Kazanan)

Call of Duty: Modern Warfare'da Captain Price rolünde BARRY SLOANE

Death Stranding'de Sam rolünde NORMAN REEDUS

YARDIMCI ROLDE OYUNCU

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Karen Reynolds rolünde JOLENE ANDERSEN

Death Stranding'de Higgs rolünde TROY BAKER

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Cassidy (Lucy Rose Jones) rolünde SARAH BARTHOLOMEW

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan'da Fliss rolünde AYISHA ISSA

Death Stranding'de Fragile rolünde LEA SEYDOUX

Control'de Hademe Ahti rolünde MARTTI SUOSALO (Kazanan)

TEKNİK BAŞARI

A PLAGUE TALE: INNOCENCE Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home Interactive

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe (Kazanan)

METRO EXODUS Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep Silver

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

YILIN EE MOBİL OYUNU