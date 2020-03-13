2020 Call of Duty Turnuvaları Sadece Online Düzenlenecek

Activision Blizzard, corona virüsü (COVID-19) nedeniyle tüm Overwatch Lig maçlarını iptal etmişti. ABD’li oyun geliştiricisi ve yayımcısı, Call of Duty (CoD) League maçlarının sadece online düzenleneceğini duyurdu.

Call of Duty League, katılımcı ekiplere şehirlerinde ev sahipliği yapan, ülke genelinde turnuva tarzı etkinlikler düzenliyor. Hem oyuncular hem de seyircilerin güvenliğini sağlamak için Activision Blizzard değişiklik kararı aldı. 2020’de düzenlenecek tüm Call of Duty League karşılaşmalarının sadece online olacağını duyurdu. Sadece online maçlar canlı olarak yayınlanacak. Activision, kararın ekipleriyle dikkatli bir şekilde inceleme ve yakın işbirliği içinde çalışma sonrasında geldiğini ve COVID-19 durumunu yakından izlemeye devam ettiklerini söyledi. Ayrıca canlı izleyicilerin katıldığı şehir bazlı müsabakaların güvenli ve lojistik olarak olarak mümkün olan en kısa sürede yeniden başlayacağının sözünü verdi.

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz, sadece online düzenlenme kararı alınan tek turnuva Call of Duty League değil. Hatırlanacağı üzere, PUBG Mobile Pro League Güney Asya Turnuvası’nın da COVID-19 nedeniyle sadece online yapılacağı açıklanmıştı.