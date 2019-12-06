2020'de Finans Kurumlarına Yapılan Siber Saldırılar Artacak

Siber saldırganların 2020 yılında faaliyetlerini finans kuruluşlarına yönetmeye devam edecekleri dile getirildi. Kaspersky tarafından yayınlanan raporda, 2020 yılında yatırım uygulamalarının, çevrimiçi finansal veri işletme servislerinin ve yeni kripto para birimlerinin ana saldırı noktaları olacağı belirtildi.

Hackerlar tarafından finansal hedeflere yöneltilen saldırıların, kullanıcıların direkt maddi kayıp yaşamalarına sebep olmaları sebebiyle en tehlikeli saldırı hedeflerinin başında geldiğini söyleyen Kaspersky araştırmacıları, önümüzdeki yıl yapılması muhtemel saldırıları hemen aşağıdaki gibi sıraladılar.

Fintech saldırı altında: Mobil yatırım uygulamaları tüm dünyada giderek daha popüler hale geliyor. Bu eğilim 2020’de siber suçluların dikkatinden kaçmayacak. Bu uygulamaların bir kısmı çok aşamalı doğrulama veya uygulama bağlantısını koruma gibi güvenlik önlemlerini uygulamıyor. Bu da siber suçlulara bu uygulamaların kullanıcılarını hedef alma fırsatı tanıyor.

Yeni mobil bankacılık Truva atları: Kaspersky’nin çeşitli forumlarda yaptığı araştırma sonucunda, bazı popüler mobil bankacılık Truva atlarının kaynak kodlarının dağıtılmaya başlandığı ortaya çıktı. Daha önce benzer şekilde zararlı yazılımların kaynak kodları yayıldığında (örn. Zeus, SpyEye) bu Truva atlarının yeni sürümlerinin sayısı artmıştı. 2020’de bu durum yeniden gerçekleşebilir.

Bankacılık altyapısına ücret karşılığı erişim ve bankalara yönelik fidye yazılımı saldırıları: Kaspersky uzmanları 2020’de suçlular arası ağ erişim olanağı satışında uzman grupların faaliyetlerinde artış bekliyor. Bunların en fazla Afrika, Asya ve Doğu Avrupa bölgelerinde aktif olacağı tahmin ediliyor. Bu grupların ana hedefi küçük bankalar ve büyük şirketler tarafından yeni satın alınan ve bu şirketlerin standartlarına uyum sağlamak için siber güvenlik sistemlerini yeniden kuran finansal kuruluşlar olacak. Bankalar veri kaybı yaşamak yerine fidye ödemeye daha yatkın olduklarından bazı bankaların hedefli fidye yazılımı saldırılarının kurbanı olacağı da tahmin ediliyor.