2020’de Kaçınmamız Gereken Siber Güvenlik Hataları

İnternet günümüzde git gide popülerleşen ve genişleyen bir araç; fakat bir o kadar karanlık ve dehşet dolu bir yer haline dönüşmeye müsait. Siber güvenlik kuruluşu ESET, yeni yılda dikkat edilmesi gereken unsurlara değinmek istedi. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, 2020’de uzak durmamız gereken siber güvenlik hatalarını şöyle sıraladı.

Hedef Olabileceğinizi Düşünmemek

Böyle bir ihtimali küçümsemiş ve görmezden gelip "Bana kim ne yapsın?" dediğinizi duyar gibiyim. Oysa internette, bir güvenlik ihlalinin sizi doğrudan etkileyip etkilemeyeceğini öngörmeniz mümkün değildir. Yeni kötü amaçlı yazılımlar ortaya çıkabilir yada kullandığınız bir hizmet, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı için parolanız ele geçirilebilir. Tüm bu olasılıkların farkında olmanız ve online güvenliğiniz için bazı önlemler almanız gerekir.

Şüpheli Bağlantılara Tıklamak

İsteyin veya istemeyin e-postanıza onlarca belki yüzlerce gereksiz mail geliyor. Bu, bazen zararsız bir reklam, bazen kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Ödül kazandığınızı söyleyerek sizi cezbeden ve ödülü almak için şüpheli bir bağlantıya tıklamanızı isteyen bir e-posta alabilirsiniz veya bir reklamda kaçırmak istemeyeceğiniz bir teklif karşınıza çıkabilir. Durum her ne olursa olsun, içinizde en ufak bir şüphe bile varsa bağlantıya tıklamamanızı öneririz. Bağlantı, bilgisayarınızı mahvedecek ya da parolalarınızı vb. bilgileriniz ele geçirecek kötü amaçlı bir yazılım olabilir.

Yama Yüklemeyi İhmal Etmek

Bilgisayarınız size sürekli o sinir bozucu güncellemenin bildirimini yollayıp sizi rahatsız mı ediyor? Güncellemenizi ertelediğiniz her saat tehlikedesiniz. Cihazınızı her zaman güncelleyerek, yayımlanan en son yazılım sürümünü kullanmalısınız. Bu sayede, uzun vadede daha büyük sorunlarla karşılaşmayı önlersiniz. Tüm dünyayı etkileyen meşhur WannaCry yazılımı, güncelleme yüklenmemiş cihazlar nedeniyle yayılmıştı ve güncellemelerini erteleyen sürüyle insanın canını sıkmıştı.

Parolalarınızı Tekrar Kullanmak

Çoğu insanı parola ezberlemede sıkıntı çekmekte ve unuttukça eski parolalarını kullanmaktadır veya eski parolalarına bir harf,sayı ve işaret ekleyerek durumu çözer. Bu kesinlikle kaçınılması gereken bir çözüm şeklidir çünkü bu sayede kötü niyetli kişiler parolanıza daha kolay erişebilecektir.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Kullanmamak

İki veya çok faktörlü kimlik doğrulaması (2FA veya MFA) hesaplarınızda güvenliği arttırmanın bir yoludur. İki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi telefonunuza mesaj yoluyla doğrulama kodu gönderir. Bu, en basit yöntemlerden biridir ancak başka bir seçeneğiniz yoksa en azından bunu kullanın. Yapbozun bir parçası eksik olduğunda kötü niyetli kişiler ve yazılımları amacından vazgeçirecek bir engel olması iyidir.

Modem Ayarlarınızı Yapmamak

Ev internet bağlantısından bahsetmek gerekirse evin güvenlik şefi modeminizdir. Akıllı olan her türlü cihaz kişisel telefon,televizyon kişisel bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınız gibi internet bağlantısı olan tüm cihazlarınız buna bağlıdır. Çoğu insan, yönlendiriciyi kurarken yalnızca en temel ayarları yapar veya internet servis sağlayıcısı tarafından önceden yapılandırılan standart ayarları kullanmaya devam eder. İnternette biraz daha güvenli gezmek için modeminizin ayarlarını daha güvenli hale getirmelisiniz.

Güvenliği Zayıf Genel Wi-Fi Ağı Kullanmak

Kafe, restoran ve hatta mağazalar gibi pek çok mekân, değerli mobil veri paketiniz yerine kullanabileceğiniz bir Wi-Fi bağlantısı sunar. Bu ücretsiz bağlantılar her ne kadar güzel ve tatlı gelse bile nereye bağlandığınıza dikkat etmelisiniz. Genel Wi-Fi ağları, gizli verilerinizin çalınmasına veya cihazınızın bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramasına neden olabilir. Özellikle bu ağlarda finansal işlemler yapmaktan kaçının.

VPN’e Önem Vermemek

İş yerinizin sunucularına bağlanırken Sanal Özel Ağ yani VPN kullanıyor olabilirsiniz ancak kişisel hayatınızda da VPN’den yararlanmak iyi bir fikir. Ev ağınıza uzaktan erişmek, internet servis sağlayıcınızın görebileceği şeyleri kısıtlamak veya genel Wi-Fi ağında güvenli şekilde gezinmek için VPN kullanabilirsiniz.

Güvenlik Yazılımları Konusunda Cimrilik Yapmak

Doğru ve lisanslı güvenlik programını kullaranarak her zaman mümkün olduğunca kapsamlı koruma sağlamalısınız. Yanlış bağlantılara tıklama cihazınıza kötü bir yazılımın girmesine neden olabileceği gibi yüklemek istediğiniz her şey kötü yazılım riski taşımaktadır. Antivirüs ve internet güvenliği yazılımları, bu tehditleri size ulaşmadan durduran birkaç katman sağlar. Şu ana kadar böyle bir sorun aşamasanız bile tedbir almak belki gelecek olan sorunu önlemenizi sağlar.

Yedekleme ve Şifrelemeyi Hafife Almak

Kişisel dosya veri fotoğraf veya yakın zamanda üstünde çalıştığınız her şeyi yedeklemelisiniz. Belli mi olur? Cihazınızı kaybetmeniz gibi bir talihsizlik yaşandığında sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Şifreleme için de aynısı geçerlidir. Verilerinizi şifrelemenin değerini küçümsemeyin. Saldırıya uğrarsanız, korsanlar şifrelenmiş verilerinize kolayca ulaşamaz veya cihazınız çalınırsa verilerinize kimse erişemeden uzaktan silebilirsiniz.