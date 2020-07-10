2020'de Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Ortaya Çıktı!

2020 yılının ilk yarısında ülkemizde en çok satan araçlar ve markalar belli oldu. 2020 yılına damga vuran firmalar Renault ve Ford oldu. Binek otomobilde Renault listenin en üst sırasında yer alırken; Ticaride Ford en çok satan firma olmayı başardı. İşte 2020'nin en çok satanları.

2020 Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi

2020 yılının ilk yarısında ülkemizde toplamda 254.068 araç satıldı. Bunların 203.595'i binek otomobillerden oluşuyor. Bu otomobillerin arasından 36.305 adet ile Renault birinci sıraya yükseliyor. Hemen arkasından 25.212 adet ile Fiat, 18.885 adet ile Volkswagen, 15.244 adet ile Peugeot, 11.775 adet ile Opel, 11.626 adet ile Toyota geliyor. Bu listenin başında gelen 3 firmanın 2'si yerli üretim yapıyor.

Geriye kalan 50.473 araç ticariden ibaret. Ticari araçlar arasında ise Ford 17.989 adet ile birinci geldi. Ford'u 14.345 adet ile Fiat, 4.871 adet ile Volkswagen, 2.213 adet ile Peugeot ve 2.067 adet ile Mercedes geliyor.

2020'de satılan binek araçların çoğunluğunu ise benzinli araçlar oluşturuyor. 2020'de satılan binek araçların 101.998 tanesi benzinli araçlar. Dizel otomobiller ise toplamda 86.684 adet. Yine en çok satılan kasa tipi ise %44,1 pay ile sedanlar oldu. Sedanı %27,6 ile SUV, %25,2 ile hatchback modeller takip etti.