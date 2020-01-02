2020'de Uzayda Neler Olacak?

NASA için 2019 oldukça önemli bir yıldı: Kurum uzun yıldır peşinde olduğu gök cismi çalışmalarında önemli gelişmeler kaydetti, Mars görevi için çalışmalara başladı ve Ay'a insanlı uçuş için harekete geçti. 2020 yılındaysa daha büyük gelişmeler bizleri bekliyor.

NASA, 2020 yılında yaşanacaklara dair heyecanını yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı. Üç dakikalık videoda, uzay kurumunun önümüzdeki günlerde hayata geçireceği projeleri özetlemeye çalıştı.

Videoda ilk iş olarak Ay üzerinde su arayacak robot gösterildi. İnsanlı uçuşlar öncesinde gönderilecek olan robotun ana görevinin ise Ay kolonisi için uygun noktalardan bir tanesini tespit etmek olduğu belirtildi.

Robotun ardından, Artemis isimli görevle birlikte Ay'ın çevresinde konuşlanacak yeni uzay istasyonu gösterildi. Ay'a insanlı uçuşları kolaylaştırmak adına tasarlanan ve koloni kurma çabalarını hızlandıracak olan uzay istasyonundan sonra sahneye, yeni uzay kıyafeti çıktı.

NASA için bir başka önemli değişim ise kendi astronotlarını kendi topraklarından uzaya göndermek oldu. 2020 yılında Boeing ve SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na Florida'dan uçmaya başlayacak olan kurum, daha önce uzun yıllar Rus roketlerini kullanarak Kazakistan'dan uçuyordu.

Mars konusunda çalışmalarını sürdüren uzay kurumu, Mars'a yeni bir araştırma robotunu da 2020'de göndereceğini tekrar hatırlattı.

Birçok farklı konuya ve 2020'de yapılacak birçok çalışmaya değinen NASA'nın yayınladığı videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.