2020'de WhatsApp Kullanamayacak Olabilirsiniz! Hemen Kontrol Edin

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, internet bağlantınızın olduğu her yerde kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. Ücretsiz olması sebebiyle milyarlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp için işler 2020 yılında değişebilir. Bugün ortaya çıkan haberlerde, 2020 yılında milyonlarca WhatsApp kullanıcısının uygulamaya erişimlerinin engelleneceği söylendi.

Android ve iOS platformu için yayınlanan WhatsApp destek dökümanları arasında yer alan yeni bilgilerde, 1 Şubat 2020 itibarıyla eski iOS ve Android kullanıcılarının WhatsApp erişimlerinin engelleneceği yazıldı. Yapılan düzenlemeyle Android 2.3.7 ve öncesi ile iOS 8 ve öncesi akıllı cihazların, belirtilen tarihten sonra WhatsApp kullanamayacakları dile getirildi.

Android 2.3.7 sürümü çok eski olması sebebiyle birçok kullanıcıyı etkilemeyecek olsa da iOS 8, aslında o kadar da eski bir sürüm değil; bu sebeple iOS tarafında çok fazla kullanıcı, WhatsApp engelinden muzdarip olabilir.

1 Şubat 2020 tarihinden sonra bu sürümlere sahip telefonları kullananların WhatsApp'a dönmek istemeleri durumunda yapmaları gerek tek şey ise yeni bir cihaz almak olacak.