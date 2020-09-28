2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri Kazananları Açıklandı: İşte Ödül Alan Fotoğraflar

Siena Ödül Festivali kapsamında düzenlenen 2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri kazananları açıklandı. İşte 2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri kazananları.

2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri Kazananları

Bir köpekbalığı merkezden geçerken kendiliğinden kalp şeklini oluşturan bir somon sürüsünün resmini çeken Avustralyalı fotoğrafçı Jim Picot'a birincilik ödülü verildi. Fotoğraf eşsiz güzelliği ile dikkat çekmekte.

Hemen aşağından 2020 Drone Fotoğrafı Ödülleri'ni kazanan fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Tony Hewitt'ın çektiği fotoğraf vahşi yaşam kategorisinde övgüye değer fotoğraf seçildi.

Rex Zou'nun çektiği fotoğraf kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf seçildi.

Sagi Roitfarb'ın çektiği fotoğraf spor kategorisinde övgüye değer fotoğraf seçildi.

Dmitrii Viliunov'un çektiği fotoğraf vahşi yaşam kategorisi birinicisi olarak seçildi.

Tüm fotoğraflara burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sizler drone ile çekilen fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayıné