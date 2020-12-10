2020 yılı muhtemelen üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin, insanlık tarihinde her zaman hatırlanacak bir yol olacaktır. Yeni tip koronavirüsün dünyanın dört bir yanında etkisini kesintisiz olarak hissettirdiği bugünlerde insanlar ayrıca kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen sayısız saldırının hedefi haline geldi. Peki, 2020 yılının en büyük hack faaliyetleri neler oldu?

2020 Yılındaki En Büyük Hack Faaliyetleri Neler Oldu?

Bu yıl muhtemelen son on yıla göre insanlık için en büyük olayların meydana geldiği bir yıl oldu. Yılın bitmesine yalnızca sayılı günler kalmışken bu yıl düzenlenmiş olan en büyük siber saldırıları hatırlamak, ilerleyen yıllarda bu tür saldırıların yapılmasını önlemek için iyi bir fikir olabilir.

Dünya salgınla uğraşırken siber suçlular faaliyetlerini gittikçe arttırdı. Son birkaç yıla göre veri ihlallerinin, ağ sızıntılarının, fidye yazılım saldırılarının, kimlik avı saldırılarının ve çok daha fazlasının en çok yaşandığı yıl şüphesiz ki 2020 yılı oldu.

2020 Yılına Damga Vuran Siber Saldırılar

Ocak 2020 tarihinde Wawa’nın büyük veri ihlalinden yaklaşık olarak 30 milyon tüketici etkilendi. Bu tüketicilerin büyük bir kısmının bilgileri üçüncü tarafların eline geçirildi. Bilgisayar korsanları topladıkları bütün bu bilgileri çevrim içi olarak sattı. Aynı ay içinde Microsoft anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini saklamakta olan beş sunucusu siber suçluların hedefi haline geldi.

Estée Lauder, şubat ayında bazı ara yazılım güvenlik hatalarından ötürü 440 milyon civarında verilerin çevrim içi ortamda herkese açık olarak yayımlandığını bildirdi. Beyaz Saray’ın güvenliği için bilgi teknolojisi ile ilgilenen Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı (DISA), çalışanlarının bilgilerinin tehlike altında olmasına sebebiyet veren bir veri ihlali yaşadı. Mart ayında bir bilgisayar korsanı çalışanlarının e-posta hesaplarına erişme imkanı elde ederek T-Mobile’ı büyük bir saldırının hedefi haline getirdi. Müşterilere ve çalışanlara ait tüm verileri ciddi bir şekilde tehlikeye attı.

Siber suçluların bir diğer kurbanı, çeşitli finans şirketlerine ait bir veri tabanına bağlanan MCA Wizard uygulaması oldu. Yaşanan veri ihlalinin sonucunda neredeyse 425 GB’lık bir dosyadan oluşan hassas belgeler internet ortamından herkese açık olarak yayımlandı. Nisan 2020’de bazı büyük hacker gruplarının eyleme koyulduğu görüldü. 160.000 Nintendo kullanıcısı, toplu hesap ele geçirme girişimindeki kurban rolünde yer aldı. İtalyan bir e-posta sağlayıcısını kullanan ortalama 600.000 kullanıcının verileri Dark Web üzerinden satışa çıkarıldı.

Mayıs 2020 tarihinde ünlü bulut hizmet sağlayıcısı Blackbaud, fidye yazılım saldırısı kurbanı oldu. Şirket, kullanıcıların verilerinin çevrim içi ortamda paylaşılmaması için fidye tutarını ödemek zorunda kaldı. Pakistan'da ise 44 milyon mobil kullanıcının kişisel verisi çalındı.

Haziran 2020’de California Üniversitesi’nin COVID-19 araştırması bir diğer siber saldırı düzenlenen hedef oldu. Üniversite, araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerin paylaşılmaması için bilgisayar korsanlarına 1,14 milyon dolarlık bir fidye tutarı ödedi.

Temmuz ayında bir bilgisayar korsanı 142 milyon MGM kullanıcısına ait verileri internet üzerinden satışa sundu. Amerika Birleşik Devletleri polis departmanlarına ait yaklaşık 269 GB’lık bir dosya çalındı.

Ağustos ayında Intel'e ait son derece hassas bilgiler içeren 20 GB’lık veri çalındı ​​ve çevrim içi ortamda herkese açık olarak yayınlandı. Eylül ayında İranlı bilgisayar korsanları Amerika Birleşik Devletleri’nin uydularını tehlikeye atmakla suçlandı.

Ekim ayında Uluslararası Denizcilik Örgütünün güvenlik ihlali skandalı ile karşılaştı. Amazon, uğradığı saldırı neticesinde 1,4 milyon dolarlık bir ödeme yapmak zorunda kaldı. Bir Rus hacker ise kasım ayında kurbanların banka hesaplarından yaklaşık 100 milyon dolar çalan bir botnet ağını yönettiği gerekçesiyle hapse atıldı.