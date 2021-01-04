2020’de En Çok Aranan Gemi Oruç Reis Oldu

Aydınlık’tan Tevfik Kadan tarafından derlenen Marine Traffic’in verilerine göre 2020’de en çok aranan gemi, yıl boyunca Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi “Oruç Reis” oldu. Marine Traffic’in paylaştığı listede Oruç Reis’in yanı sıra dört gemi daha yer aldı.

2020’de En Çok Aranan Gemiler Listesi

Geçtiğimiz yıl en çok aratılan gemilerin bir listesi yayımlandı. Bu listenin ilk sırasında yıl boyunca Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis yer aldı. Oruç Reis özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra faaliyetleri ile gündemin ilk sırasına oturmuş ve çalışmalarına hız kesmeden devam etmişti.

Tevfik Kadan tarafından derlenen listenin ikinci sırasına Oruç Reis’i takip eden Çin’in uçak gemisi Liaoninghao 16 yerleşti. Mart ayında Tayvan Boğazı’nı geçmesi ile dünyanın gözünü üzerine çeken gemi, boğazı güney-kuzey hattında yüksek süratle geçerek Japonya ile Tayvan arasındaki açık sulara çıkmıştı. Bu gemiye beş savaş gemisi eşlik ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nin uçak gemisi COVID-19 salgınından ötürü Guam Adası’na çekildiği zaman açılan gemi, Batı Pasifik’te çeşitli eğitimlerle kullanıldı.

Çin’in uçak gemisinden sonra Rusya’dan Avrupa’ya gaz taşımak için yürütülen Kuzey Akım-2 projesinin aralıkta yeniden başlatılması ile Rusya’nın boru döşeme gemisi Akademik Chersky konuşulmaya başlandı. 1 Ekim 2020’de Almanya’nın Mukran Limanı’ndan ayrılan gemi, 8 Ekim 2020’de Kaliningrad’a ulaşmayı başardı.

Yeni tip koronavirüsten ötürü Yunanistan’a ait 130 metrelik dev feribot Blue Star Myconos da yılın en çok aratılan gemileri arasında yer aldı. Bodrum’a yedi mil uzaklıktaki İstanköy’e yolcu taşımak için kullanılan gemi faaliyetlerini Rodos, Atina, İstanköy, Leros ve Kavala hattında sürdürüyordu ancak 12 Mart 2020’de koronavirüse yakalanmış bir yolcu tespit edilince gemi 345 yolcusu ile 77 mürettebatı ile karantinaya alındı.

Listenin son sırasında Rodos Limanı’ndan ayrılan Prevelis isimli feribot yer aldı. 10 Kasım’da Kerpe Adası ve yakınlarında karaya oturan feribotun içinde 109 yolcu bulunuyordu. 142,5 metre uzunluğunda ve 23,5 metre genişliğinde feribotun iki saatin sonunda yeniden açılmayı başardığı bildirilmişti. Feribotun karaya oturmasında en çok kötü hava koşullarının etkili olduğu bildirilmişti.