2020'de En Çok Beğenilen Instagram Gönderileri Belli Oldu

2020'de en çok beğenilen Instagram gönderileri açıklandı. Özellikle dünya genelinde devam eden karantinadan dolayı sosyal medya kullanımı artış gösterirken, tüm dünyanın unutamayacağı bir yıl yaşadık. Peki ya Instagram'da en çok beğenilen gönderiler neler oldu?

2020 yılı sosyal medya için önemli bir yıl oldu. Dünya çapında karantinalara bağlı yasakların uygulanmasıyla birlikte sosyal medya kullanımının arttığını görmüştük. Şimdi ise yılın en beğenilen Instagram gönderileri listesi ortaya çıktı.

2020 yılı itibarıyla dünyanın en aktif soyal medya platformu olan Instagram, bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip ve pandemiden dolayı katlanarak büyümeye devam ediyor. Yine de Instagram'ın en çok beğenilen isimleri pek değişmemiş gibi gözüküyor.

2020'nin en çok beğenilen Instagram gönderileri

Örneğin yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 244 milyon takipçisi ile Instagram'da en çok takip edilen kişi olmaya devam ediyor. Pop kraliçesi Ariana Grande ise 213 milyonla çok fazla geride sayılmaz.

Elbette bu yıl, birçok ünlü ismi kaybetmemize de sebep oldu. Ağustos ayında aktör Chadwick Boseman'ı ve aynı zamanda Ocak ayında Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiğini duyduk. Her ikisi de sosyal medyada büyük beğeni topladı ve bu yılın en çok beğenilen gönderileri listesine damga vurmayı başardı.

Öyleyse daha fazla uzatmadan 2020'nin en beğenilen Instagram fotoğraflarına bir göz atalım:

8) Kylie Jenner - Stormi'nin videosu (14,5 milyon beğeni)

7) Kylie Jenner - Stormi'nin fotoğrafı (15,3 milyon beğeni)

6) Ariana Grande - nişan duyurusu (15.4 milyon beğeni)

5) LeBron James - Kobe Bryant anısı (15.5 milyon beğeni)

4) Kylie Jenner - Travis Scott doğum günü kutlaması (16 milyon beğeni)

3) Lionel Messi - Diego Maradona paylaşımı (16.4 milyon beğeni)

2) Chadwick Boseman - vefatını onaylayan gönderi (19.1 milyon beğeni)

1) Cristiano Ronaldo - Diego Maradona paylaşımı (19.7 milyon beğeni)

Peki ya siz bu yılın en çok beğenilen Instagram fotoğrafları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer henüz Instagram'da Tamindir'i takip etmiyorsanız teknoloji ve sosyal medya gündemi hakkında çok şey kaçırıyor olabilirsiniz!