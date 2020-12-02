2020'nin En Çok İndirilen iOS Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

2020 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki 2020 yılında en çok hangi uygulama ve oyunlar indirildi? 2020 yılında en çok indirilen iOS uygulamaları ve oyunları duyuruldu. 2020 yılında en çok indirilen iOS uygulamaları ve oyunları haberimizde.

2020 Yılında En Çok İndirilen iOS Uygulamaları ve Oyunları

Apple yıl boyunca App Store'da en çok indirilen uygulamaların ve oyunların listesini paylaştı.

Zoom en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması oldu. Zoom'u TikTok izliyor. Disney+ üçüncü olurken, YouTube ve Instagram ilk beşi tamamladı. En iyi ücretli iPhone uygulamalarına geldiğimizde de TouchRetouch bir numara oldu ve ardından Procreate Pocket, Dark Sky Weather, Facetune ve HotSchedules geldi.

Tüm liste şu şekilde:

Ücretsiz En Popüler iOS Uygulamaları

Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları

TouchRetouch Procreate Pocket Dark Sky Weather Facetune HotSchedules AutoSleep Track Sleep The Wonder Weeks SkyView Shadowrocket Sky Guide Forest – Stay Focused FlickType Keyboard Mirror for Samsung TV Scanner Pro by Readdle kiraikra+ Toca Hair Salon 3 Screen Mirroring+ for Roku The Mandalorian Stickers FiLMiC Pro EpocCam Star Walk 2

Ücretsiz En Popüler iPhone Oyunları

Among Us! Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer! Woodturning 3D Homescapes Johny Trigger Tangle Master 3D Mario Kart Tour Fishdom Sort IT 3D Rescue Cut Park Master UNO

Ücretli En Popüler iPhone Oyunları

Minecraft Plague Inc. Heads Up! Monopoly Bloons TD6 Geometry Dash NBA 2K20 Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate Clue: The Classic Mystery Game Terraria Five Nights at Freddy’s Stardew Valley Papa’s Freezeria To Go! Bloons TD 5 Exploding Kittens Farming Simulator 3D Rebel Inc Arcadia

Liste hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan bekliyoruz.