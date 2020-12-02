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  4. 2020'nin En Çok İndirilen iOS Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

2020'nin En Çok İndirilen iOS Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

2020'de en çok indirilen iOS uygulamaları ve iOS oyunları belli oldu. İşte 2020 yılında en çok indirilen iOS uygulamaları ve oyunları.

2020-en-iyi-ios-uygulamalari-ve-oyunlari
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

2020 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki 2020 yılında en çok hangi uygulama ve oyunlar indirildi? 2020 yılında en çok indirilen iOS uygulamaları ve oyunları duyuruldu. 2020 yılında en çok indirilen iOS uygulamaları ve oyunları haberimizde. 

2020 Yılında En Çok İndirilen iOS Uygulamaları ve Oyunları

Apple yıl boyunca App Store'da en çok indirilen uygulamaların ve oyunların listesini paylaştı. 

Zoom en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması oldu. Zoom'u TikTok izliyor. Disney+ üçüncü olurken, YouTube ve Instagram ilk beşi tamamladı. En iyi ücretli iPhone uygulamalarına geldiğimizde de TouchRetouch bir numara oldu ve ardından Procreate Pocket, Dark Sky Weather, Facetune ve HotSchedules geldi.

Tüm liste şu şekilde:

Ücretsiz En Popüler iOS Uygulamaları

  1. ZOOM Cloud Meetings
  2. TikTok
  3. Disney+
  4. YouTube
  5. Instagram
  6. Facebook
  7. Snapchat
  8. Messenger
  9. Gmail
  10. Cash App
  11. Amazon Shopping
  12. Netflix
  13. Google Maps
  14. DoorDash
  15. Spotify
  16. Widgetsmith
  17. WhatsApp
  18. Venom
  19. Google
  20. Google Meet

Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları

  1. TouchRetouch
  2. Procreate Pocket
  3. Dark Sky Weather
  4. Facetune
  5. HotSchedules
  6. AutoSleep Track Sleep
  7. The Wonder Weeks
  8. SkyView
  9. Shadowrocket
  10. Sky Guide
  11. Forest – Stay Focused
  12. FlickType Keyboard
  13. Mirror for Samsung TV
  14. Scanner Pro by Readdle
  15. kiraikra+
  16. Toca Hair Salon 3
  17. Screen Mirroring+ for Roku
  18. The Mandalorian Stickers
  19. FiLMiC Pro
  20. EpocCam
  21. Star Walk 2

Ücretsiz En Popüler iPhone Oyunları

  1. Among Us!
  2. Call of Duty: Mobile
  3. Roblox
  4. Subway Surfers
  5. Ink Inc. – Tattoo Drawing
  6. Magic Tiles 3: Piano Game
  7. Brain Test: Tricky Puzzles
  8. Brain Out
  9. Coin Master
  10. Cube Surfer!
  11. Woodturning 3D
  12. Homescapes
  13. Johny Trigger
  14. Tangle Master 3D
  15. Mario Kart Tour
  16. Fishdom
  17. Sort IT 3D
  18. Rescue Cut
  19. Park Master
  20. UNO

Ücretli En Popüler iPhone Oyunları

  1. Minecraft
  2. Plague Inc.
  3. Heads Up!
  4. Monopoly
  5. Bloons TD6
  6. Geometry Dash
  7. NBA 2K20
  8. Grand Theft Auto: San Andreas
  9. The Game of Life
  10. True Skate
  11. Clue: The Classic Mystery Game
  12. Terraria
  13. Five Nights at Freddy’s
  14. Stardew Valley
  15. Papa’s Freezeria To Go!
  16. Bloons TD 5
  17. Exploding Kittens
  18. Farming Simulator 3D
  19. Rebel Inc
  20. Arcadia

Liste hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan bekliyoruz.

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