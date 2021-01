2020’nin En Çok İndirilen Mobil Oyunları Açıklandı!

2020’nin en çok indirilen mobil oyunları duyuruldu. Peki, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile vaktimizin büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz 2020 yılında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Apptopia tarafından yayımlanan rapor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’nin En Çok İndirilen Mobil Oyunları Neler?

Apptopia tarafından paylaşılan rapor ile geçtiğimiz yılın en çok indirilen ve en çok kazandıran mobil oyunları belli oldu. Liste oluşturulurken Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları dahil edildi. Listenin ilk sırasında dünya genelinde toplam 264 milyon indirme sayısı ile Among Us yer aldı. InnerSloth tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Among Us, 15 Haziran 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Oyun her ne kadar ilk satışa sunulduğu yıl popüler olamasa da geçtiğimiz yıl tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Listenin ikinci sırasında tüm dünyada toplam 227 milyon indirme ile Subway Surfers bulunuyor. Kiloo ve SYBO Games tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Subway Surfers, 2019 yılında Google Play Store’da 1 milyar kullanıcı barajını geçmeyi başarmıştı. Sonsuz koşu temasına sahip olan mobil oyun, geçtiğimiz yıl da büyük bir başarının altına imza attı.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan Garena Free Fire yer aldı. Dünya genelinde toplamda 218 milyon indirme sayısına ulaşan Garena Free Fire, 2019 yılında Google Play Store tarafından “En İyi Popüler Oylama Oyunu” ödülüne layık görülmüştü. 111 Dots Studio tarafından geliştirilen mobil yapım, 30 Eylül 2017 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Listenin tamamı şu şekilde:

2020’nin En Çok Kazandıran Mobil Oyunları