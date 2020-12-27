YouTube 2020’de En Çok İzlenen Oyun Videolarını Duyurdu

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, 2020’de en çok izlenen oyun videolarını açıkladı. YouTube Creators’ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweette yılın sonuna doğru yayımlanan ayrıntılı kültür ve trend raporunun bir parçası olan oyunlarla ilgili en çok izlenen videolar listelendi.

YouTube 2020’de En Çok İzlenen Oyun Videoları Hangileri Oldu?

İlk kullanıma sunulduğu günden kısa bir süre sonra video içerik oluşturucularının ve izleyicilerin her gün düzenli olarak buluştuğu noktalardan biri haline gelen YouTube, 2020 yılında platform üzerinden en çok hangi oyunların videolarının izlendiğinin bir listesini paylaştı. Oyunseverler tarafından çekilip sunulan ve izleyici kitlesi tarafından beğenilerek izlenen oyun videolarının ilk sırasında yer alan isim Minecraft oldu.

İlk olarak Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen oyun daha sonra Mojang tarafından satın alındı. 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan video oyunu, oyuncuların yaratıcılığını geliştiren bir oyun olarak uzun yıllardır oyun sektöründeki önemli konumunu korumaya devam ediyor. Hayatta kalma, yaratıcı, macera, zorlayıcı gibi birbirinden farklı oynanış biçimlerine sahip olan oyunun oynanış videoları bu yıl geçen yıla benzer şekilde YouTube’da en çok izlenen oyun videolarından biri oldu. Oyunun YouTube’daki videolarının toplam görüntüleme sayısı 201 milyar oldu.

Minecraft’ın hemen arkasından özellikle küçük yaştaki oyuncuların son zamanlarda en çok oynadığı video oyunlarından Roblox geldi. Minecraft gibi çok oyuncu modu olan Roblox’un oyunculara büyük bir dünya sunduğunu belirtmek gerekiyor. Oyunun şu anda 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor ve oyunun videoları YouTube’da en çok talep gören videolar arasında yer alıyor. Roblox videolarının YouTube’da toplam görüntüleme sayısının 76 milyar olduğu açıklandı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan isim, Garena Free Fire oldu. Oyunun videoları, video paylaşım platformunda 72 milyar görüntüleme sayısına ulaştı. Garena Free Fire’ın hemen arkasından ise 2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V geldi. Bu oyunun videoları 2020 yılında YouTube üzerinden 70 milyar kez görüntülendi. Listenin sonunda yer alan isimse popüler battle royale oyunu Fortnite oldu. Fortnite videoları, YouTube’da 68 milyar görüntüleme aldı.

YouTube’un 2020’de en çok izlenen oyun videoları listesinin tamamı şu şekilde: