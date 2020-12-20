2020’de en çok kazanan YouTuberlar açıklandı. Forbes dergisi tarafından yayımlanan liste, içerisinde bulunduğumuz yılın başından bu yana kadar YouTube’dan en çok gelir elde eden YouTuberların kazancına odaklanıyor. Peki, 2020 yılında en çok hangi YouTuberlar kazanç elde etti?

2020’de En Çok Kazanan YouTuberlar Kimler Oldu?

2005 yılında temellerini atan YouTube, ilk kullanıma sunulduğu günden bugüne kadar uzun bir yol katetti. Belirli bir noktadan sonra kısa süreli trendlerin meydana geldiği bir video paylaşım platformu olmaktan milyonerlerin merkez üssü haline geçen YouTube şu an dünya genelinde tanınan ve zengin isimlerin düzenli olarak izleyicileri ile buluştuğu alternatif bir kanal işlevi görüyor.

Yeni tip koronavirüsle beraber insanların can sıkıntısından ve olumsuz düşüncelerden kurtulmak için başvurduğu platformlardan biri haline gelen YouTube’un izleyici kesimini oluşturan kullanıcılar bu yıl salgın dolayısıyla platformu daha sık kullanmaya başladı. İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı içerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemin rahatsız edici etkisinden uzaklaşmak için en sevdiği içerik oluşturucularının videolarını izlemenin daha iyi bir karar olacağını düşündü.

Forbes tarafından hazırlanan liste, yeni tip koronavirüsle beraber izlenme oranlarında daha da büyük bir artış meydana gelen YouTube içerik üreticilerinin yıl içerisinde elde ettiği kazancı gözler önüne sermiş oldu. YouTube’un bu yılki en çok kazananlarının ilk sırasında 29,5 milyon dolarlık kazançla Ryan Kaji yer aldı.

Ryan Kaji’nin hemen arkasından gelen Mr. Beast bu yıl yaklaşık olarak 24 milyon dolarlık bir gelir elde ederek YouTube’un zengin isimlerinin gözler önüne serildiği listede ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada Dude Perfect isimli YouTuber yer aldı. Dude Perfect’in bu yılki kazancı 23 milyon dolardı. Listenin dördüncü sırasına ise Rhett and Link yerleşti. Rhett and Link, 20 milyon dolarlık kazancı ile listedeki konumunu sağlamlaştırdı.

YouTube’un bir diğer zengin ismi, listenin beşinci sırasında yer alan Markiplier oldu. Markiplier’in 2020 kazancı 19,5 milyon dolar oldu. Markiplier’in arkasından ise Preston Arsement geldi. Arsement, 19 milyon dolarlık kazancı ile Markiplier’e en çok yaklaşan YouTuber oldu.

Listenin yedinci sırasında ilk altı isimden farklı olarak bir Rus YouTuber yer aldı. Nastya, 2020 yılında ortalama olarak 18,5 milyon dolar elde etti. Listenin sekizinci sırasında ise Blippi yer aldı. Blippi’nin kazancı 17 milyon dolar oldu. Listenin dokuzuncu sırasında ise David Dobrik yer aldı. 15,5 milyon dolarlık gelire sahip olan Dobrik’in hemen arkasından gelen Jeffree Star, listenin onuncu ve aynı zamanda son ismi oldu. Star’ın bu yılki kazancı ise 15 milyon dolar oldu.