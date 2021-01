2020'nin En Çok Kazandıran Dijital Oyunları Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl oyun sektörü açısından oldukça kazançlı bir yıl oldu. SuperData tarafından açıklanan yeni rakamlar ile 2020'nin en çok kazandıran dijital oyunları ortaya çıktı. İşte o oyunlar!

Zorlu bir 2020 yılını geri bıraktık. İlk önce Wuhan şehrinde patlak veren COVID-19 salgını, çok geçmeden Çin dışına sıçramış ve çok olmasa da kısa sürede dünya geneline yayılarak yaşamlarımız ciddi anlamda tehdit etmişti. Virüsün etkileri devam ediyor ve muhtemelen bizleri yine zorlu bir 2021 yılı bekliyor.

COVID-19 salgını dünya genelindeki bütün sektörleri etkilemişti bildiğiniz gibi. Karantina süreci, beraberinde evden çalışma sistemine geçişi de getirmişti. Biz oyuncular da haliyle gerekmedikçe evden çıkmamayı tercih ederek oyunlara daha fazla vakit ayırmaya başlamıştık ki sektörün önde gelen yayıncıları da sık sık indirim kampanyaları düzenlemeye ek olarak zaman zaman ücretsiz oyunlar vermeyi de ihmal etmemişti. Hal böyle olunca, oyunlara yapılan harcamalar da 2020 yılında bir hayli üst seviyelere ulaşmış oldu. Bu da yayıncıların ceplerini doldurdu da doldurdu. Peki geride bıraktığımız yıl içerisinde en çok kazanç sağlayan oyunlar hangileri oldular?

2020'nin En Çok Kazandıran Dijital Oyunları Hangileri Oldu?

SuperData isimli, ünlü video oyun pazar araştırma şirketi tarafından ortaya koyulan verilere bakılırsa, 2020 yılında dijital oyun harcamaları 127 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve 2019 yılı ile karşılaştırma yapıldığında, % 12 oranında bir büyüme söz konusu olmuş. Detaya indiğimizde ise, mobil cihazlar başı çekiyor diyebiliriz. Öyle ki, 73.8 milyar dolar mobil oyunlara yatırılmış. Geri kalanın 33.1 milyar dolarlık kısmı PC ve 19.7 milyar dolarlık kısmı ise konsol tarafından gelmiş.

Dahası ise 127 milyar dolarlık harcamanın % 78’lik kısmı ücretsiz oyunlardan gelmiş ki burada % 9 oranında bir büyüme söz konusu olmuş. Ayrıca DOOM Eternal, The Last of Us Part II ve Cyberpunk 2077 oyunları sayesinde büyük bütçeli oyunların dijital satışlarında da % 28 oranında bir artık gözlemlenmiş.

2020 yılında dijitalde en fazla kazanç sağlayan oyunlar:

Call of Duty Modern Warfare - 1.91 milyar dolar

FIFA 20 - 1.08 milyar dolar

Grand Theft Auto V - 911 milyon dolar

NBA 2K21 - 889 milyon dolar

NBA 2K20 - 771 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops Cold War - 678 milyon dolar

Animal Crossing: New Horizon - 654 milyon dolar

Cyberpunk 2077 - 609 milyon dolar

The Sims 4 - 462 milyon dolar

Doom Eternal - 454 milyon dolar

2020 yılında dijitalde en fazla kazanç sağlayan ücretsiz oyunlar: