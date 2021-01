2020’de En Çok Korsan İzlenen Dizi Ortaya Çıktı

2020’de en çok korsan izlenen dizi belli oldu. Yeni tip koronavirüsten ötürü geride bıraktığımız yılda birçok insan eve kapanmak zorunda kaldı ve evde kalındığı süre boyunca korsan dizilere olan talepte önemli bir oranda artış meydana geldi. Son yapılan araştırmalara göre geçen yıl boyunca korsan yoldan en çok izlenen dizi, Disney’in popüler dizisi oldu.

2020’de En Çok Korsan İzlenen Dizi Ne Oldu?

Disney’in The Mandalorian isimli dizisi, 2020 yılında korsan yoldan en çok izlenen diziler içerisinde ilk sırada yer aldı. Korsan yoldan en çok izlenen dizi, The Mandalorian’dan önce The Boys’tu. Dizi, 2019 yılında seyircilerle buluşur buluşmaz seyirciler arasında oldukça ilgi çekmiş ve kısa süre önce ikinci sezonu ile seyircilere veda etmişti. Disney’in popüler dizisi, birinci sezonda seyircilerin kafasında meydana gelmiş soru işaretlerinden bazılarına tatmin edici cevaplar vermişti.

Disney, 2012 yılında Lucasfilm’in satın alınması ile yeni bir eğlence çağına adımını attı. Star Wars serisinin 2005 yılında George Lucas’ın üçlemesinin sona ermesiyle tamamlandığı görülüyor. Star Wars evrenine dayanan bir aksiyon dizisi uzun zamandır söylentiler arasında yerini alıyordu ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemişti. Eğlence dünyasına başarılı adımlar atan Disney, Star Wars üçlemesinin hayranlarını bir arada toplayacak bilim kurgu dizisini izleyicilerle buluşturdu.

The Mandalorian, Jon Favreau’nun yardımı sayesinde seyircilere çokça heyecanlı dakikalar geçirtti. Dizi yasal olarak ancak Disney Plus’ta izlenebiliyor ancak Disney+ ücretsiz bir platform değil. Diziyi izleyebilmek için abonelik satın almak gerekiyor. Diziyi yasal yoldan izlemeyenlerin seçtiği yol ise korsan yöntemlerden geçti.

The Mandalorian, yeni bir yılla birlikte en popüler dizilerden biri değil aynı zamanda 2020 yılında korsan yöntemlerle en çok izlenen dizilerden bir tanesi haline geldi. Torrent Freak’e göre Mandalorian geçmiş yıl en çok korsan izlenen diziler listesinde ilk sırada yer alıyor. Dizi yayımlandığı günden itibaren korsan yollarla izlendiğinden ötürü uzun zamandır The Boys’a ait olan “en çok korsan izlenen dizi” unvanı Mandalorian’a geçti.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mandalorian’ın korsan yolla en çok indirilen veya izlenen dizi olması hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.