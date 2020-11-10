2020’nin 3. Çeyreğinde En Çok Satan Telefonlar Açıklandı

Canalys, 2020’nin 3. çeyreğinde en çok satan telefonlar listesini yayımladı. Yayımlanan liste, insanların dünya genelinde birkaç istisnanın dışında ağırlıklı olarak orta seviye akıllı telefonlara yöneldiğini gösteriyor. Peki, bu çeyrekte en çok hangi akıllı telefonlar satın alındı?

2020’nin 3. Çeyreğinde En Çok Satan Telefonlar Listesi

2020’nin 3. çeyreğinde en çok satan telefonlar listesine kısa bir bakış atıldığında Samsung’un birinci ve ikinci çeyreğe göre çok büyük bir ilerleme kaydettiği ve eski konumuna yeniden dönmeye başladığı görülüyor.

Apple’ın iPhone 12 serisinin 3. çeyrekte piyasaya sürülmediğinin de altını çizmek gerekiyor. iPhone 12, üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmediği için gözler dördüncü çeyreğin akıllı telefon satış istatistiklerine yönelmiş durumda.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde en iyi Android işletim sistemli akıllı telefon modeli, listenin ikinci sırasındaki iPhone SE’nin hemen arkasından gelen üçüncü sıradaki Galaxy A21 oldu. Güney Kore merkezli Samsung’un akıllı telefon modeli, güç açısından verimli bir işlemciye ve 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu, akıllı telefonun şarjının yaklaşık iki gün boyunca kullanım ömrü sunmasına yardımcı oluyor. Yaklaşık 2600 TL fiyat etiketine sahip bu akıllı telefonun arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Samsung, akıllı telefonun satış oranına bakıldığında bu akıllı telefon modeli sayesinde birinci ve ikinci çeyreğe göre büyük bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor.

Samsung’un bütçe dostu akıllı telefon modellerinden beş tanesi toplamda on telefondan oluşan listede sırasını aldı. Samsung’un listede yer alan akıllı telefonları içerisinde Galaxy A21s (üçüncü), Galaxy A11 (dördüncü), Galaxy A51 (beşinci), Galaxy A31 (sekizinci) ve Galaxy A101 Core (onuncu) yer aldı.

2020’nin 3. çeyreğinde en çok satan telefonlar listesinin ilk 10’unda Xiaomi’nin akıllı telefonları da yer aldı. Toplamda iki akıllı telefonuyla listede yer almayı başarabilen Xiaomi’nin Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G telefonu listenin altıncı sırasında, Redmi 10X 4G telefonu ise dokuzuncu sırasında yer aldı.

Canalys tarafından yayımlanan listenin tam hali şu şekilde:

1. iPhone 11

2. iPhone SE

3. Galaxy A21s

4. Galaxy A11

5. Galaxy A51

6. Redmi Note 9 / Redmi 10x 4G

7. Redmi 9

8. Galaxy A31

9. Redmi 9A

10. Galaxy A101 Core