2020'nin En Çok Akıllı Telefon Satan Markası Belli Oldu

2020'de en çok satan telefon markası açıklandı. Samsung, Apple ve Huawei tarafından belirlenen 2020 satışlarında diğer Çinli üreticilerin varlığı ise küçümsenmeyecek seviyede. İşte Counterpoint Research ve Canalys'in yeni araştırma raporları.

Rapor, küresel akıllı telefon pazarının 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde bir düştüğünü, ancak pazarın COVID-19'un küresel etkisinden kurtularak 2020'nin son çeyreğinde 3. çeyreğe göre yüzde sekiz arttığını gösteriyor.

Dünya COVID-19 etkisinden kurtulmaya devam ederken, Apple 2020'nin 4. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında en üst sırayı almayı başardı. Son çeyrekteki toplam sevkiyatlar 395 milyonu aştı ve bunun 81,9 milyon sevkiyatından Apple'a aitti. Apple'ın büyümesi, iPhone 12 modellerine yönelik talebe, ABD'deki güçlü promosyonlara ve iPhone 11'in uzun ömürlülüğüne dayanıyor.

2020'de en çok satan telefon markası

Counterpoint'in son raporuna göre 2020'nin 4. çeyreğinde Apple, pazar payının yüzde 21'ini aldı ve çeyrek bazda yüzde 96'lık büyüme görerek 81,9 milyon akıllı telefon satmayı başardı

Samsung ise 4. çeyrekte 62.5 milyon adet sevkiyatla ikinci oldu ve yüzde 16 pazar payı elde etti. Çinli üreticilerin orta sınıf segmentinde ve iPhone 12 serisinden premium segmentte yoğunlaşan rekabeti nedeniyle çeyreklik bazda yüzde 22 düşüş yaşadı.

Xiaomi'nin küresel akıllı telefon sevkiyatları 2020'nin 4. çeyreğinde yıllık yüzde 31 artarak 43 milyon adede ulaştı. Oppo, 2020'nin 4. çeyreğinde 34 milyon adet sevk ile yüzde 9 pazar payı elde etmeyi başardı. Counterpoint, Oppo ve Vivo'nun sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya oturmasıyla birlikte Huawei'yi ilk kez geçtiğini kaydetti.

En hızlı büyüyen marka Realme

Counterpoint ayrıca Realme'nin dünya çapında en hızlı büyüyen marka olduğunu ve sevkiyat hacminde yıllık bazda yüzde 65 arttığını söylüyor. Akıllı telefon segmentinde nispeten yeni bir marka olan Realme, 2020'de 42,4 milyon adet satış yaptı.

Samsung, 2020 yılında 255,7 milyon adetle küresel akıllı telefon satışlarında yüzde 19'luk pazar payı elde ederek birinciliği yeniden kazandı. Apple, 2020'de toplam 201,1 milyon cihaz ve yüzde 15 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Artan ABD yaptırımlarına ve bileşen eksikliğine rağmen Huawei ise üçüncü sırayı almayı başardı.

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