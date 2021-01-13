2020’nin En Hızlı Büyüyen Siteleri Belli Oldu

Web sitesi analiz şirketi SimilarWeb, 2020’nin en hızlı büyüyen sitelerini açıkladı. Liste, web sitelerinin yıldan yıla trafik artışının izlenmesi ile oluşturuldu. Peki, hangi web siteleri geçen yıl boyunca en kısa süre içerisinde en hızlı ilerleme kaydeden web sitelerinden bir tanesi oldu?

2020’nin En Hızlı Büyüyen Siteleri Neler?

Geçen yıl, yeni tip koronavirüs salgını başta olmak üzere insan hayatı üzerinde olumsuz etkisi olan felaketlerle dolu bir yıldı. İnsanlar salgından ötürü mümkün olduğunca dışarı çıkmamak zorunda kaldı. Sevdiklerinden, arkadaşlarından, ailelerinden bir süreliğine uzak kaldı. Ne yazık ki bütün bunlar hala devam ediyor. İnsanlar hala birbirinden uzak yaşıyor; sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uymak zorunda kalıyor.

Yeni tip koronavirüs, insanların hayatını olumsuz yönde değiştirmiş olsa da birçok web sitesinin büyümesine olanak sağladı. Örneğin iletişim kurma uygulamalarından biri olan Discord’un 2020 yılındaki büyüme oranı geçen yıllara göre inanılmazdı. İletişim kurma uygulamasının yanında haber siteleri ve dijital yayın platformları öne çıktı. İnsanlar 2020 yılında birbiriyle iletişim kurmanın ve eğlenmenin bir yolunu aradılar. En hızlı büyüyen siteler listesi de salgının en çok hissedildiği senede hangi web sitelerinin sık ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.