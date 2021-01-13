2020’nin En Hızlı Büyüyen Siteleri Belli Oldu

Web sitesi analiz şirketi SimilarWeb, 2020’nin en hızlı büyüyen sitelerini açıkladı. Liste, web sitelerinin yıldan yıla trafik artışının izlenmesi ile oluşturuldu. Peki, hangi web siteleri geçen yıl boyunca en kısa süre içerisinde en hızlı ilerleme kaydeden web sitelerinden bir tanesi oldu?
2020’nin En Hızlı Büyüyen Siteleri Neler?
Geçen yıl, yeni tip koronavirüs salgını başta olmak üzere insan hayatı üzerinde olumsuz etkisi olan felaketlerle dolu bir yıldı. İnsanlar salgından ötürü mümkün olduğunca dışarı çıkmamak zorunda kaldı. Sevdiklerinden, arkadaşlarından, ailelerinden bir süreliğine uzak kaldı. Ne yazık ki bütün bunlar hala devam ediyor. İnsanlar hala birbirinden uzak yaşıyor; sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uymak zorunda kalıyor.
Yeni tip koronavirüs, insanların hayatını olumsuz yönde değiştirmiş olsa da birçok web sitesinin büyümesine olanak sağladı. Örneğin iletişim kurma uygulamalarından biri olan Discord’un 2020 yılındaki büyüme oranı geçen yıllara göre inanılmazdı. İletişim kurma uygulamasının yanında haber siteleri ve dijital yayın platformları öne çıktı. İnsanlar 2020 yılında birbiriyle iletişim kurmanın ve eğlenmenin bir yolunu aradılar. En hızlı büyüyen siteler listesi de salgının en çok hissedildiği senede hangi web sitelerinin sık ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.
- Discord.com: Kullanıcılar tarafından 2020 yılında iletişim kurmak için hemen hemen her gün kullanılan web sitesi, 2020 yılında %700,702 büyüme gördü. 2019 yılında 443.387 ziyaret sayısına sahipken bu sayı 2020 yılında 3.107.267.589'a yükseldi.
- HBOmax.com: 2020 yılının sonlarına doğru hizmete başlayan HBO Max'in web sitesi, kısa süre içinde büyük ilerleme göstererek Discord'un hemen arkasına yerleşti. %71,655'lik bir büyüme kaydetti.
- Ebssw.kr: Kore merkezli yazılım öğrenme sitesi, %48,212 büyüme kaydetti.
- Redgifs.com: Yetişkin içerikli GIF’lere sahip web sitesi, 2020 yılında %18,350 büyüme gördü.
- Worldometers.info: insanların 2020 yılında dünya hakkında daha meraklı hale gelmesi ile dünya nüfusu, ölüm, doğum, gönderilen e-posta gibi birbirinden çeşitli istatistiklere sahip web sitesi %13,657 büyüme kaydetti.
- Newsbreak.com: Popüler haber toplama sitesi %6,463 büyüme gördü.
- Thepirate-bay.org: Torrent paylaşım sitesi 2020 yılında %5,074'lük bir büyüme gördü.
- Rrys2019.com: Çin merkezli bir medya sitesi, %4,729 büyüme kaydetti.
- Picuki.com: Instagram fotoğraf düzenleme sitesi 2020 yılında %2,904 büyüme gördü.
- Note.com: Kullanıcıların metin, resim ve video göndermesine imkan tanıyan Japonya merkezli platform %2,052 büyüme kaydetti.
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