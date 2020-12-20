2020’nin En Hızlı Şarj Olan Akıllı Telefonları Açıklandı

Hızlı şarj, amiral gemisi olarak nitelenidirilen akıllı telefonların sahip olması gereken özelliklerden bir tanesidir. Günümüzde çok sayıda cihaz, hızlı şarj teknolojisine sahip. Peki, 2020’nin en hızlı şarj olan akıllı telefonları neler? Android Authority tarafından paylaşılan listenin tüm detayları haberimizde.

2020’nin En Hızlı Şarj Olan Akıllı Telefonları Listesi

Akıllı telefonların büyük ekrana ve güçlü donanıma sahip olması oldukça önemli fakat günün sonunda pil ömrü de eşit derecede bir öneme sahiptir. Büyük pil kapasitesi elbette bir fark yaratıyor ve son birkaç yıl içerisinde amiral gemisi cihazların pil kapasitesinde ciddi oranda artış yaşandı. Büyük pil kapasitesi, aynı zamanda daha uzun şarj süresi anlamına gelir. Bu sebepten ötürü birçok akıllı telefon üreticisi, hızlı şarj teknolojileri sunmaktadır.

Hızlı şarj teknolojileri, akıllı telefonunuzu bir satten daha kısa sürede şarj etmenize olanak tanır. 2020 yılı, ultra hızlı şarjın çok daha yaygın hale geldiği bir yıl oldu. Üreticiler büyük bir adım atarak çoğu telefonda 65W hızlı şarj desteği sundu. Hatta bu yıl 100W’tan fazla hızlı şarj desteğini bile görmüştük. Peki, 2020 senesinin en hızlı şarj olabilme özelliğine sahip telefon modelleri neler? Android Authority, bu yılın en hızlı şarj olan telefonlarının listesini paylaştı.

Listenin ilk sırasında Xiaomi Mi 10 Ultra bulunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, 21 dakikada şarj olabiliyor. İkinci sırada ise Realme X50 Pro modeli bulunuyor. 4200 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme X50 Pro, 33 dakikada şarj olabiliyor. Listenin üçüncü sırasında 4260 batarya kapasitesine sahip olan Oppo Find X2 Pro yer alıyor. Oppo Find X2 Pro, 43 dakikada şarj olabiliyor.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi tarafından satışa sunulan Xiaomi Mi 10 Pro modeli bulunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 10 Pro, 46 dakikada şarj olabiliyor. Yayımlanan listenin tamamı şu şekilde:

1 Xiaomi Mi 10 Ultra – 21 dakika

2. Realme X50 Pro – 33 dakika

3. Oppo Find X2 Pro – 43 dakika

4. Xiaomi Mi 10 Pro – 46 dakika

5. Huawei Mate 40 Pro – 49 dakika

6. Realme X3 Superzoom – 56 dakika

7. OnePlus Nord – 57 dakika

8. OnePlus 8 Pro – 60 dakika

9. OnePlus 8 – 63 dakika

10. Poco X3 NFC – 63 dakika

11. Samsung Galaxy S20 Ultra – 64 dakika

12. Poco F2 Pro – 64 dakika

13. Samsung Galaxy Note 20 – 70 dakika

14. Samsung Galaxy S20 Exynos – 71 dakika

15. Huawei P40 Pro – 74 dakika