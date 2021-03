2020'de En iyi VR Videolar Nelerdi?

2020 yılında en iyi VR videolar listesi hangi YouTube videolarından oluştu? İnsanlar özellikle yeni tip koronavirüs salgınında en çok hangi videoları izledi?

2020'de milyonlarca insan evlere kapanmak zorunda kaldı ve salgın milyonlarca hayatın kaybedilmesine yol açtı. Evden çalışma modeline geçen insanların çoğunun alışkanlıklarında büyük bir değişim meydana geldi. Bu değişiklikler içerisinde en çok dikkat çeken ise internet kullanıcılarının YouTube'da eskisinde olduğundan daha çok VR video izlemesi oldu.

Salgının şiddetinin en çok hissedildiği 2020 senesinde VR videoların gördüğü talep YouTube tarihi boyunca VR videolarının gördüğü talebe kıyasla inanılmazdı. İnsanlar salgın sırasında zamanının büyük bir bölümünü evden geçirdiği için YouTube'da daha çok onları eski günlere götürecek seyahat, belgesel ve spor gibi videoları deneyimlemeye çalıştı.

Eski günlere özlem duyan kişilerin yanı sıra VR oyun videolarının izlenme oranında da önemli bir artış görüldü. Oyuncuların VR oyun videolarına bu kadar çok ilgi duymasının nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere bu tür videoların diğer videolara göre daha gerçekçi bir deneyim sunması oldu.

2020 En İyi VR Videolar Listesi

Yukarıda da bahsedildiği gibi VR oyun videolarının izlenme sayısı özellikle salgın döneminde inanılmaz bir sayıya ulaştı. 2020'nin öne çıkan VR videoları listenin ilk sırasında da bu nedenle Fortnite'ın sezon sonu etkinliği yer aldı. Bu video 360 derece olarak paylaşıldı ve izleyicilere mümkün olabildiğince gerçekçi bir deneyim sundu.

Listenin ikinci sırasında 3,5 dakikada Dünya'yı dolaşmanıza yardımcı olan faydalı bir video yer aldı. Airpano VR'ın paylaştığı video hem 360 derece hem de 4K destekli olduğundan çok sayıda görüntüleme aldı. İnsanın Dünya'nın birçok noktasını görmesine olanak tanıyan bu video çoğu insanın beğenisini kazandı çünkü birçok insan, Dünya'yı gezmek istemesine rağmen maddi ve benzeri yetersizlikler yüzünden bu faaliyeti gerçekleştiremiyor. Bu video ise onlara gerçek bir seyahat deneyimi sundu.

Üçüncü sırada, 22 milyon görüntüleme ile birçok rekorun altına imza atan David Blaine'a ait bir video yer aldı.

Sonraki video, Warren Haynes ve Danny Luis'in 360 derece ile görüntülenebilen performansının yer aldığı video oldu.

Çin'deki koronavirüs kısıtlamasından bir hafta öncesini gösteren bu video, YouTube'da 360 derece 8K deneyim sunması ile birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı ve binlerce kez görüntülendi.

Bu video, Chauvet Mağarası'nda gezmenize olanak sağlıyor.

2020'de en çok görüntülenen diğer VR videolar şunlardan oluştu:

1. Guardians of the Kingdom in VR

2. How Volcanoes Affect Earth's Climate Over Millions of Years 360°

3. Inside NYC's Skinniest Supertall Skyscraper

4. Lockdown Around the World

5. Out of the Blue

6. Solo to the South Pole

7. VR Suna’s Skin Care Shop Roleplay ASMR