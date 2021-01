GitHub’a Göre 2020’nin En Popüler Programlama Dilleri

GitHub’ın The 2020 State of the Octoverse raporuna göre 2020 yılı birçok geliştiricinin çalışma biçimini olağanüstü bir biçimde değiştiren bir yıl oldu. Paylaşılan rapor içerisinde ayrıca 2020 yılının en popüler programlama dilleri ile ilgili önemli bilgilere de yer verildi. Bu listenin ilk sırasında 2014 yılından bu yana GitHub’daki popülerliğini koruyan JavaScript yer aldı.

2020 Yılının En Popüler Programlama Dilleri Neler?

GitHub tarafından paylaşılan rapora göre depolama hizmeti geride bıraktığımız yıl içerisinde toplam geliştirici sayısını 56 milyona çıkarmayı başardı. Geçen yıl oluşturulan projelerle birlikte toplam proje miktarı 60 milyona ulaştı. Projelerini GitHub’da depolayan geliştiricilerin 2020 yılında en çok tercih ettiği programlama dillerinde ise önceki yıllara göre çok büyük bir değişim yaşanmadı. Bu listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.