GitHub’a Göre 2020’nin En Popüler Programlama Dilleri

GitHub’ın The 2020 State of the Octoverse raporuna göre 2020 yılı birçok geliştiricinin çalışma biçimini olağanüstü bir biçimde değiştiren bir yıl oldu. Paylaşılan rapor içerisinde ayrıca 2020 yılının en popüler programlama dilleri ile ilgili önemli bilgilere de yer verildi. Bu listenin ilk sırasında 2014 yılından bu yana GitHub’daki popülerliğini koruyan JavaScript yer aldı.
2020 Yılının En Popüler Programlama Dilleri Neler?
GitHub tarafından paylaşılan rapora göre depolama hizmeti geride bıraktığımız yıl içerisinde toplam geliştirici sayısını 56 milyona çıkarmayı başardı. Geçen yıl oluşturulan projelerle birlikte toplam proje miktarı 60 milyona ulaştı. Projelerini GitHub’da depolayan geliştiricilerin 2020 yılında en çok tercih ettiği programlama dillerinde ise önceki yıllara göre çok büyük bir değişim yaşanmadı. Bu listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- JavaScript: 2014 yılından beri GitHub’ın en popüler programlama dili olan bu dil, 2020 yılının da en popüler programlama dili oldu. JavaScript 2020’de genellikle dinamik web sayfaları oluşturmada kullanıldı. Business Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre JS şu anda tüm web sitelerinin %97,1’inde kullanılıyor.
- Python: Büyük bir geliştirici topluluğu tarafından kullanılan bu programlama dili, uzun bir zamandır en popüler dillerden biri olmaya devam ediyor. GitHub geliştiricileri 2020’deki projelerinde de Python’u sık sık kullandı.
- Java: Başlangıçta “Oak” olarak adlandırılan Java, JavaScript ve Python’u takip ederek listenin üçüncü sırasına yerleşti.
- Typescript: Bu programla dili, JS’nin tüm özelliklerine sahiptir. Ayrıca JS ile yazılmış herhangi bir yazılım TypeScript’te de çalışabilir. Nesne yönelimli programlama dili olması, onu büyük projeler için daha kullanışlı hale getiriyor.
- C#: Microsoft’un 2001 yılında yarattığı bu programla dili hala birçok geliştiricinin gözdesi olmaya devam ediyor.
- PHP: 1995 yılında ortaya çıkan ve GitHub geliştiricileri tarafından çok sık tercih edilen programla dillerinin altıncı sırasında yer almayı başaran PHP, ilk çıktığı günden bu yana geçen yıllara rağmen hala önemini nasıl koruduğunu gösteriyor.
- C++: C ile aynı soydan gelen bu programlama dili 1990’larda en popüler programlama dillerinden bir tanesiydi ancak o zamandan bu yana popülaritesi bir hayli azaldı. Buna rağmen birçok işletim sisteminde, web tarayıcısında ve video oyununda kullanılıyor.
- C: Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından 1970’lerde geliştirilen C, derleme biçiminden ötürü özellikle işletim sistemi geliştirmeye elverişli bir programlama dilidir. Örneğin Linux ve Unix, C kullanılarak geliştirilmiştir.
- Shell: İşletim sistemini grafiksel kullanıcı arayüzünü kullanarak yönetmek yerine komutlar aracılığı ile kontrol etmek için geliştirilen Shell, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.
- Ruby: 1990’larda geliştirilen dil yapı bakımından Python ile oldukça benzerlik içeriyor. Son zamanlarda popülaritesinden ödün veren Ruby, State of the Octoverse raporundan elde edilen verilere göre 2014’ten bu yana kan kaybetmeye devam ediyor.
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