2020'nin En Sevilen Battle Royale Oyunu Belli Oldu (Fortnite Değil!)

Yapılan son oyuncu araştırmasına göre 2020'nin en sevilen Battle Royale oyunu ortaya çıktı. Her seferinde listeleri altüst eden Fortnite, artık oyuncular tarafından tercih edilmiyor.

Ücretsiz oyun sektörüyle birlikte büyüyen Battle Royale türünün en popüler yapımı yapılan anketle birlikte oldu. "Fortnite mı yoksa Call of Duty Warzone mu" sorusuyla yapılan anketin sonucunda, COD Warzone en çok oyu alan oyun olmayı başardı. Fortnite'ın düşününün ardında ise Apple ile Epic Games arasındaki savaş gösterildi. Özellikle Apple ile girdiği savaş sonucunda App Store'dan kaldırılan Fortnite'ın, Android pazarında da istediği kitleye erişemediği dile getirildi..

2020'nin en sevilen Battle Royale oyunu

9800 ABD'li oyuncuyla anket yapan Piper Sandler şirketi, yüzde 62 oranında Call of Duty Warzone'un tercih edildiğini söyledi. Geçtiğimiz bahar döneminde yapılan ankete göre, COD Warzone'un istatistikleri yüzde 29 oranında artış göstermiş gibi gözüküyor.

Ayrıca ankete katılan ABD'li oyuncuların yüzde 42'si COD Warzone'un tam sürümünü almakla ilgilendiğini aktardı. Bilmeyenler için Warzone Battle Royale modu ücretsiz olarak oynanabiliyorken, tek kişilik hikaye modu için oyunu satın almanız gerekiyor.

Call of Duty serisinin en yeni Battle Royale oyunu Warzone, Koronavirüs salgını büyürken ve karantina sürecinin başladığı 10 Mart'ta oynanabilir hale gelmişti.

2020'nin en iyi Battle Royale unvanını kazanan yapım Call of Duty Warzone gibi görünüyor, ancak bir sonraki neslin gelişiyle Fortnite'ın konuşulmaya devam edebileceğini söyleyelim. Warzone'a göre daha hareketli bir yapı sunan Fortnite, bu tür oyuncuların ne istediğini tahmin edebiliyor.

Peki ya siz bu anket hakkında ne düşünüyorsunuz, Fortnite'ı mı yoksa Call of Duty Warzone'u mu tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!