2020 IMEI Kayıt Ücreti Cep Yakıyor!

IMEI kayıt ücreti yeniden zamlandı! Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılması için gerekli olan IMEI kaydı için ödenecek güncel ücret dudak uçuklatıyor. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan 2020 IMEI kayıt ücreti

Bilindiği üzere yurt dışından satın alınan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen akıllı telefonların ülke sınırları içerisinde kullanılabilmesi için IMEI kaydı adı altında devlete belli bir miktar ödeme yapılması gerekiyor. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı birkaç kez IMEI kayıt ücreti zamlanmış, hatta neredeyse bir telefon fiyatına denk geliyordu. Yurt dışından akıllı telefon almak birçok kişi için hayal olmuştu. 2020’ye girmemize az bir zaman kala bir süredir beklediğimiz zam haberi resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de 2020 IMEI kayıt ücreti yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre IMEI kayıt ücretine yüzde 22,58 oranında zaman uygulandı. 1500 TL olan IMEI kayıt ücreti 1838 TL’ye çıkarıldı. 2020 yılına ait yeniden değerlendirme oranının yüzde 22,58 artarak, 2020 IMEI kayıt ücretinin 1838 TL'ye yükselmesi dışında pasaport harcı da yükseltildi. 6 aylık pasaport harcı ücreti 170,40 TL’den 208,8 TL’ye yükseldi. 1 yıllık pasaport harcı için devlete 305, 5 TL ödenmesi gerekiyor. 2 yıllık pasaport ücretinin de 405,5 TL’den 497 TL’ye çıktığını görüyoruz.10 yıllık pasaport isteyenler isteyenlerin ödemesi gereken harç tutarı da 995 TL.