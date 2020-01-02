2020 iPhone'ları Nasıl Olacak? (iPhone SE 2 ve iPhone 12 Özellikleri)

Apple 2019’da üç iPhone modeli ile karşımıza çıkmıştı. Kameralarıyla öne çıkan iPhone 11 serisi aynı tasarımla geldiğinden beklenen ilgiyi görmedi. Peki, 2020 iPhone modelleri nasıl olacak? 2020’de kaç tane iPhone göreceğiz?

Apple, 13 Eylül’de düzenlediği lansmanda 2019 iPhone’ları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i tanıtmıştı. Tasarımsal olarak önden hiçbir değişikliğe uğramayan iPhone 11, kamera sistemiyle öne çıkan model olmuştu. Kameraya önem veren kullanıcılardan büyük ilgi görse de fazla tutulmamıştı. Apple’ın reklam çalışmalarına rağmen iPhone XR modeli kadar çok satan bir seri olmadı. Hal böyle olunca Apple tarafında gözler 2020’ye çevrildi, umutlar sonraki seneye kalmıştı.

iPhone SE 2 Geliyor!

2020, Apple açısından çok önemli bir yıl. Cupertinolu devin iPhone’da tasarım değişikliğine kesinlikle gitmesi gerekiyor. CEO Tim Cook, tasarım değişikliğine gitmemelerinin nedenlerini açıklasa da son kullanıcılar artık çentiğin kaldırılması, ekrana gömülü Touch ID’nin gelmesi gibi etkili değişiklikler istiyor. Peki, 2020 iPhone’ları hakkında söylentiler neler? Konuşulanlara göre 2020’de beş farklı iPhone göreceğiz. iPhone 12 serisi dışında iPhone SE 2 göreceğiz ki iPhone 9 olarak da tanıtılabileceği söylenen telefon 2020’nin ilk iPhone’u olacak. Mart, Nisan veya Mayıs ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde iPhone SE 2. Nesil’i görebiliriz. iPhone 4 görünümünde iPhone 8 donanımını taşıyacak olan ikinci nesil iPhone SE, Face ID desteklemeyecek onun yerine klasik Touch ID barındıran home butonuna sahip olacak. Fiyat olarak 400 dolar civarında olması bekleniyor.

Dört Farklı iPhone: iPhone 12 Serisi

Tabii ki asıl model iPhone 12. Apple’ın bu sefer dört iPhone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Yüksek ihtimal model isimlendirmeleri böyle olacak. 5.4 inç ekranlı çift arka kameralı iPhone 12, serinin en ucuz modeli olacak. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 6.1 inç ekrana sahip olacak. Mevcut iPhone 11 ve 11 Pro’nun yerine geçecek. Tepe model olacak olan iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç ekran ve üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Tüm iPhone 12 modelleri Qualcomm’un X55 modemiyle 5G desteği kazanacak ve OLED panel kullanacak. 2020 iPhone’larda Touch ID’nin gelip gelmeyeceği, çentiğin kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz belli değil. Son olarak iPhone 12 modeli 6GB RAM ile gelebilir.

iPhone SE 2 tanıtılacak mı? iPhone 12 tasarımı değişecek mi? iPhone 12 özellikleri ve fiyatı ne olacak? 5G’li 2020 iPhone modellerini görmemize daha çok uzun zaman var. Söylentiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.