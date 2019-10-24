2020 iPhone Modelleri için Yeni Tasarım Detayları Belli Oldu!

Apple, iPhone 11 serisini geçtiğimi ay tanıtmış olsa da, gözler yavaştan 2020 iPhone modellerine doğru çevrilmeye başlandı. Önümüzdeki sene tanıtılacak modellerle ilgili yeni gelişmeler sizleri bekliyor.

Farklı Tasarım

Geçtiğimiz ay yaptığımız haberde iPhone 12 olarak adlandırılması beklenen modellerin, güncel iPhone modellerine göre radikal değişiklikler ile geleceğini belirtmiştik. Ming-Chi Kuo, yeni modellerin paslanmaz çelik malzemeden üretileceğini, sert tasarım hatlarının kullanılacağını ve iPhone 4 modelinin endüstriyel tasarımını andıracağını belirtmişti.

Şimdi ise Ben Geskin tarafından yapılan paylaşıma göre modelde kullanılan plastik hatlar; cam, seramik ya da safir malzemeden üretilebilir. 2020 iPhone modellerinin prototip tasarımını paylaşan Geskin, ayrıca anten hatlarının 1 mm kadar daha geniş olacağını ve bunun 5G ağ teknolojisinden kaynaklanacağını belirtti.

Daha önceden çıkan raporlarda şirketin çerçevesiz ekran trendine giriş yapmaya hazırlandığını görmüştük.

Bununla birlikte şirketin Face ID teknolojisi ile birlikte Touch ID kullanımını da geri getireceği söyleniyor. Touch ID'nin muhtemelen fiziksel bir okuyucu ile değil, ekran içinde parmak izi okuyucu şeklinde geleceğini düşünebiliriz. Bununla birlikte yeni serinin tanıtılmasına henüz bir sene bulunduğunu göz önüne alırsak, bütün her şeyin en baştan değişebileceğini de söyleyebiliriz.