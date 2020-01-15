2020 iPhone Modelleri RAM Yarışına Dahil Olmaya Hazırlanıyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni raporlara göre bu sene tanıtılacak iPhone modelleri teknik detaylar açısından oldukça iddialı olacak.

6 GB RAM

Sizin de gözlemlendiğiniz gibi Apple, satışa sunduğu iPhone modellerinde en azından temel donanım bileşenleri açısından rakiplerinden daha az kaynağa yer veriyor. Sunulan işletim sisteminin gereksinimleri ve yazılım optimizasyonu açısından daha düşük bileşenlerle ihtiyaçları karşılayan şirketin bu sene RAM yarışına dahil olacağına yönelik söylentiler bulunuyor.

MacRumors tarafından yayınlanan raporlara göre bu sene satışa sunulacak en az iki modelde 6 GB RAM bekleniyor. Buna ek olarak diğer iki model 4 GB RAM ile gelecek. 6.7 inç ve 6.1 inç ekran boyutuna sahip modellerin 6 GB RAM ile gelmesi, 6.1 inç ve 5.4 inç ekran boyutuna sahip diğer iki modelin ise 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Buna benzer iddiaları geçtiğimiz haftalarda da duyduğumuz için sağlam temeller üzerine atıldığını düşünüyoruz.

Bu sene yeni iPhone SE ve yeni iPhone serisi ile karşılaşacağız. 2020 iPhone modellerinin muhtemelen eylül ayında tanıtılacağını düşünsek de, uygun fiyatlı modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir fikrimiz yok. Şu aşamada yapabileceğimiz tek şey beklemek. Siz de ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak isterseniz bizleri takip edebilirsiniz.