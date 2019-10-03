2020 iPhone Modellerinin İsimleri Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz ay içerisinde iPhone 11 serisini tanıtmıştı. Yeni modeller tanıtılalı kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen gözler 2020 iPhone modellerine çevrildi.

Yeni iPhone Modelleri Nasıl Adlandırılacak?

Apple'a yönelik güvenli sızıntıları ile tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo, önümüzdeki sene tanıtılacak yeni iPhone modellerinin isimlendirmesi hakkında bazı bilgiler paylaştı. Çoğu zaman doğru ayrıntıları tam on ikiden vuran analiste göre Eylül 2020 tarihinde tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri, iPhone 12 olarak adlandırılacak.

iPhone 12 modelleri hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı olsa da, tamamen yenilenmiş bir tasarımla ve ekran içinde parmak izi sensörü ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte yeni serinin 5G desteği ile gelmesine de kesin gözüyle bakılmakta.

Bu İsimlendirme Zaten Belli Değil Miydi?

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni seri iPhone 11 ise, bir sonraki serinin iPhone 12 olarak adlandırılacağı zaten açık bir şey değil mi? Tam olarak değil.

Bunun en büyük nedenlerinden birisi, Apple'ın harfli model isimlendirmelerini oldukça seviyor olması. Örneğin iPhone XS modeli, iPhone X modeli için bir yükseltmedir. Buna benzer şekilde 2020 yılında iPhone 11S ile de karşılaşabilme ihtimalimiz bulunuyor.

Bununla birlikte Kuo, yeni modelin iPhone 12 olarak adlandırılacağını belirttiği için şu an için bu ihtimalin daha mantıklı gözüktüğünü söyleyebiliriz.