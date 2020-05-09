2020 İslam Kültür Başkenti Belli Oldu

Tunus’ta gerçekleştirilen 2019 yılı İslam Kültür Başkenti kapanış programında, 2020 yılı için İslam Kültür Başkenti olarak Mısır’ın başkenti Kahire ve Özbekistan’ın başkenti Buhara'nın seçildiği duyuruldu.

2019 İslam Kültür Başkenti olan Tunus, meşaleyi kapanış programında ISESCO yetkililerine teslim etti.

Kapanış programında konuşmalar yapan ISESCO yetkililerini, programın asıl amacının İslam ülkeleri arasındaki kültürel kalkınmayı desteklemek yönünde olduğuna dikkat çekti.

Tunus Kültür İşleri Bakanı Mohamed Zain el-Abidine kapanış programında yaptığı konuşmasında; İslam Kültürü Başkenti programının aynı kültürü paylaşan insanlar arasındaki bağları pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kapanış programında konuşma gerçekleştiren Mısır Kültür Bakanı İnas Abdel Dayem ise; 2020'de Kahire'nin İslam Kültürü Başkenti olarak seçilmesi, Mısır'ın İslam dünyasındaki yerini doğruluyor dedi. Ayrıca bu olayı kutlamak için Mısır kültürüne uygun çok çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir program da düzenlediklerini belirtti.

2001 yılında imzalanan anlaşmaya göre, İslam Kültür Başkenti olarak seçilen kentler yılda iki kez düzenlenen İslam Kültür Bakanları konferansına ev sahipliği yapıyor.

Bakalım 2021 yılı için İslam Kültür Başkenti olarak neresi seçilecek?