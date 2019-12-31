2020 Milli Piyango Sonuçları Açıklandı! İşte Talihli Numaralar

2020 Milli Piyango özel çekilişi sonuçlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı özel çekilişi bu yıl da tamamlandı. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi numaralı bilet yada biletlere çıktığı belli oldu.

2020 Milli Piyango Büyük İkramiye Numaraları

80 milyon TL dört çeyrek bilete çıktı. 1-3-5-8-4-9-0 numaralı biletlere büyük ikramiye çıktı. İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da yaşayan dört talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talih kuşu bu yıl dört kişinin başına kondu.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

2020 Milli Piyango Amorti Numaraları

Bu yıl amorti sonu 4 ve 8 ile biten biletlere isabet etti.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları gecenin ilerleyen saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Tüm takipçilerimizin yeni yılı kutlu olsun! Detaylar geliyor.