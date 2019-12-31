2020 Milli Piyango Sonuçları Açıklanıyor! Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

2019 yılı acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. 2020 yılına merhaba demeye saatler kaldı. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarını merak etmeye başladı.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi, çekilişi saat 15:00'da yapmaya başladı. Nefesler tutuldu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi numaralara çıkacağı merakla bekleniyor.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilecek? Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır gelin hep beraber yakından bakalım.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları gecenin ilerleyen saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı Mı?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını öğrenmek için Tamindir.com'u takipte kalın! 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Tüm takipçilerimizin yeni yılı kutlu olsun!