2020 Mobil Uygulama Harcamaları Dudak Uçuklatıyor!

2020 mobil uygulama harcamaları raporu yayımlandı. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapora göre Mobil uygulama harcamaları 2020 yılında yüzde 30 artarak 100 milyar doları aştı. Mobil uygulama pazarının 2020 yılındaki kazancının yüzde 71’lik kısmı mobil oyunlardan oluşuyor.

2020 Mobil Uygulama Harcamaları 100 Milyar Doları Aştı

Analiz platformu Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl mobil oyun ve uygulama harcamalarında rekor kırıldı. App Store ve Google Play Store uygulama mağazalarında dünya genelindeki toplam harcama yaklaşık 111 milyar dolara yükseldi. Bu tutar içerisinde uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve premium uygulamalar dahil.

2019 yılında Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında dünya genelindeki toplam harcama tutarı 85,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılında elde edilen toplam kazanç, 2019 yılına kıyasla yüzde 30,2 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl harcamaların bu kadar artmasındaki en büyük sebep ise yeni tip koronavirüs salgınıdır.

2020 yılında tüm dünyayı yeni tip koronavirüs etkisi altına aldı. Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. Bununla birlikte insanlar akıllı telefonları ile daha çok zaman geçirdi. Paylaşılan rapor, salgın döneminde insanların uygulamalara çok daha fazla harcama yaptığını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıl Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen uygulama sayısı 143 milyara ulaştı. Bu indirme sayısı, 2019 yılındaki 11,5 milyar indirme sayısından yüzde 23,7 oranında daha yüksek. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere baktığımızda, mobil uygulama pazarının 2020 senesindeki kazancının yüzde 71,7’lik kısmının mobil oyunlardan elde edildiğini görüyoruz. Mobil oyun indirme sayıları ise yüzde 33 oranında artarak 56,2 milyara ulaştı.

IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Salgın, tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını çarpıcı biçimde ve belki de kalıcı olarak değiştirirken, mobil pazar 2020'de benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Mobil uygulama ekosistemi ve devam eden eğilimler büyümenin katlanarak artacağını gösteriyor” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: