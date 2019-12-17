2020 Model Akıllı Telefonlar Sudan Korkmayacak!

2020 yılının akıllı telefon trendi için yapılan tahminler önümüzdeki sene neler ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor.

2020 Yılının Akıllı Telefon Trendi: Sanal Düğmeler

Fiziksel butonlara hoşçakal demeye hazır olun. Gelecek yıl bazı markaların fiziksel düğmeleri terk ederek sanal düğmelere geçiş yapması bekleniyor. Ultrasonik sensörler aracılığı ile gerçekleşmesi beklenen bu değişiklik temel olarak kullanım alışkanlıklarının değişmesine de neden olacak.

Yapılan açıklamalara göre en büyük beş akıllı telefon üreticisi bu teknoloji ile aktif bir şekilde ilgileniyor ve bu yönde ilk ürünlerini 2020 yılında satışa sunabilirler. Bu teknolojinin üreticiler için en önemli avantajı maliyet olarak öne çıkıyor. Çünkü bu sensörlerin maliyeti, fiziksel tuşların maliyeti olan 2 dolar ile aynı tutarda.

Bununla birlikte kullanıcıları ilgilendiren ana başlıklar ise dayanıklılık ve su geçirmezlik. Fiziksel tuşların ihtiyaç duyduğu boşlukların ortadan kaldırılması ile birlikte suya dayanıklılık konusunda daha başarılı adımların atılması söz konusu olabilir. Buna ek olarak fiziksel tuşların kullanım ömrü göz önüne alındığı zaman bu teknolojinin daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Diğer yandan kullanıcıların fiziksel düğme kullanımını daha çok sevdiği gibi bir gerçek de bulunuyor. Bu tip farklı teknolojilere sahip ürünlerin genelde daha alt segmentlerde uygulanarak tepkilerin toplandığını ve test edildiğini düşünürsek ilk ürünlerin orta veya orta-üst segmente ait olacağını düşünebiliriz.