2020 Model Alfa Romeo Giulia Tanıtıldı

Alfa Romeo'nun yeni sedan modeli Giulia tanıtıldı. İşte harika tasarımlı Alfa Romeo Giulia!

İtalyan otomotiv şirketi Alfa Romeo yıllardır araçları ile tüm otomobil tutkunlarını derinden etkiliyor. Ülkemizde de söylentilere göre Alfa Romeo alan birinin ikinci kez de Alfa Romeo alma ihtimali çok çok yüksek. Alfa Romeo yine öyle bir model ile karşımıza geliyor. Alfa Romeo'nun sedan modeli Giulia tanıtıldı. İşte muhteşem kombinasyona sahip Giulia.

Araca şöyle bir göz attığımızda ön kısımda T şeklindeki tampon ızgara tasarımı dikkat çekiyor. 3 parçaya bölünen ızgara tasarımı aracı oldukça yakışıklı gösteriyor. Tabii bu kısımda farların tasarımının da payı büyük.Yandan bakıldığında oldukça sade görünen bu otomobil, hırçın görüntüsünü jantlarından alıyor diyebiliriz. Arka kısımda ise difüzörün ve spoiler'ın tasarımı gerçekten spor bir görünüm ortaya koyuyor.

İç kısma baktığımızda en çok dikkat çeken kısım ekran oluyor. Alfa Romeo bu modelinde 8.8 inç büyüklüğündeki ekranı ile tüm kontrolü sağlamayı amaçlamış. Aynı ekran yenilenen Stelvio'da da kullanılıyor. İçeride kullanılan taba renk tonlu döşemeler lüks bir görüntü yansıtıyor. Ancak göstergeler ve direksiyon spor bir görüntü yansıtarak, aracın amacına yönelik tasarımlar sergiliyor. Vites kolu da yine spor görüntüyü yansıtan bir öğe olmuş.

Motor kısmı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasak da aracın 280HP gücünde olduğu biliniyor. Trafik Sıkışıklık Asistanı, Otoyol Asistanı, Şeritte Tutma Asistanı, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürücü Uyarı Sistemi, Çarpışma Sensörü, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Uzaktan Kontrol Sistemi, Acil Durum Çağrı Sistemi ve Arama Asistanı gibi özellikleri ile birlikte gelen araç oldukça teknolojik duruyor. Fiyatı ise 39.348 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 190 Bin TL.