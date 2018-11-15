2020 Model BMW M340i Ortaya Çıktı!

Alman otomobil üreticisi BMW'nin yeni çıkaracağı 2020 BMW M340i modeli bu ayın sonunda Los Angeles'da yapılacak olan otomobil fuarında tanıtacak . Aracın teknik özellikleri fuardan önce medya ile paylaşıldı. Modelin kalbinde 3.0 litre kapasiteli, sıralı altı silindirli ve turboşarjlı motor bulunuyor. Motor 382 beygir gücünde ve 500 NM tork üretebiliyor.

BMW, M340i xDrive modelinin 4.2 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza çıkabileceğini ve en yüksek hızı ise 249 km/s olacağını belirtiyor. M340i, isteğe bağlı uyarlanabilir M süspansiyon, M-Sport frenler ve elektronik olarak kontrol edilen kilitleme, M-Sport arka diferansiyel gibi her türlü ileri teknolojiye sahip. Motor, arkadan çekişli sürüş sistemi ve sekiz vitesli otomatik şanzımanla çalışacağını da ekleyelim.

Fiyat konusunda şuan herhangi bir açıklama yapılmazken, BMW M340i ve M340i xDrive modellerinin 28 Kasım'da Los Angeles'ta açıklanacağı duyuruldu. Otomobil meraklıları için büyük merak uyandırdığı kesin olan bu otomobiller 2019 yılının yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Yeni modelin fiyatına dair henüz bilgi vermeyen Alman otomobil devi, yakın zamna sonra birçok bölgede piyasaya süreceği model için ilerleyen günlerde detaylı açıklamalar yapmaya devam edeceğini belirtti.