2020 Model iPhone'lar 5G Desteğine Sahip Olabilir

2020 yılında tanıtılacak olan yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 2020 model iPhone'lar 5G teknolojisine sahip olabilir. Gelen raporlara göre, üç yeni iPhone modelinde de 5G teknolojisi bulunacak.

Apple uzun süredir A serisi yonga setine entegre edebilmek için kendi 5G devresi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bazı uzmanlar bu entegrasyonun 2024 yılında olacağını öne sürmekte. Hatırlarsınız ki Apple, geçtiğimiz aylarda Intel'in 5G modem birimini satın almıştı. Henüz ismi belli olmayan dört kaynağa göre, Apple'ın gelecek sene tanıtacağı iPhone modellerinde Qualcomm tarafından tasarlanan X55 olarak bilinen en gelişmiş 5G modem yongası bulunacak.

İddialara göre, yeni iPhone modellerinde A14 Bionic işlemci kullanılacak. A14 Bionic yonga setine X55 5G modem entegre ediebilir. Apple ve Qualcomm arasında yaşanan çatışmalar hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda çözülmüştü. Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı yeni iPhone modelleri kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Digitimes yayınladığı raporda Apple'ın 5nm'lik çip tasarımları üzerinde çalıştığını söylemişti. Konu hakkındaki detaylar henüz bilinmiyor. Gelecek yıl ki iPhone modellerine gelmesi beklenen 5G teknolojisi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.