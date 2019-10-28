2020 Model iPhone'lar Ekranları ile Dikkat Çekecek

Apple'ın bir sonraki iPhone modelleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Daha henüz iPhone 11 modelleri ülkemizde yeni satışa çıkmışken iPhone 12'nin özelliklerinin ortaya çıkması kullanıcıları şaşırttı.

Digitimes'ın yayınladığı rapora göre, yeni iPhone modelleri efsane bir ekran teknolojisine sahip olacak. iPhone 12 modeli ProMotion isimli ekran teknolojisine sahip olabilir. Digitimes 2020 model iPhone'ların ekranının 120Hz yüksek yenileme hızına sahip olacağını açıkladı.

Bugüne kadar tanıtılan tüm iPhone modelleri 60Hz yenileme hızına sahip. 120Hz yenileme hızı iPhone tarafında bir ilk olacak. Apple, ilk kez 2017 yılında iPad Pro modellerinde 120Hz yenileme hızına sahip ekranları tanıttı. Kullanıcılar iPad Pro modelinde bulunan 120Hz ekran yenileme hızını çok sevdi.

120Hz ekran yenileme hızı sayesinde ekrandaki hareketler çok daha hızlı algılanıyor ve ekranda 24 FPS, 48 FPS ve 60 FPS videolar doğru şekilde gösteriliyor. Mevcut iPhone modellerinde 60Hz'lik ekran 24 FPS'lik videonun her karesini eşit şekilde görüntüleyemiyor çünkü 60/24 yaptığımızda kesirli bir sonuç karşımıza çıkıyor.

120/24 yaptığımızda kalan sonuç kesirli olmadığı için 24 FPS videonun her karesi ProMotion ekranda aynı süre boyunca gösterilebilir. Bu da daha yumuşak bir video izleme deneyimi sağlar.