2020 Model Skoda Octavia Tanıtıldı!

Skoda'nın C segment temsilcisi Octavia'nın 2020 modeli tanıtıldı. İşte Skoda Octavia'nın yeni yüzü!

Skoda'nın C segmentine özel olarak ürettiği Octavia modelinin yeni versiyonu tanıtıldı. Ülkemizde çok sevilen Octavia, yeni yüzü ile dikkatleri çekecek gibi duruyor. Yenilenen Octavia'ya şöyle bir baktığımızda yepyeni bir konsept görüyoruz. Hem iç hem dış kısımda büyük değişiklikler söz konusu. İlk olarak dış kısımda öncekine nazaran daha köşeli bir ön tampon mevcut. Bir önceki nesilde ızgaraya doğru inen kaput bu sefer daha düz geliyor. Tabii buna bağlı olarak ızgara da daha düzgün bir görüntü yakalamış.

Bir önceki kasada ilk olarak tek parça farlar yer almıştı. Makyaj işleminden sonra 2 parça haline gelen ön farlar farklı bir tasarıma imza atmıştı. 2020 Octavia ise yine tek parça ön farlara sahip. Öncekine nazaran daha ince duran farlar hem spor durmuş hem de D segmentine hitap etmiş. Yine ön tamponun alt kısmı eski versiyona benziyor. Yan kısımdan baktığımızda çamurluktan farlara uzanan omuz çizgisi oldukça tarz bir görüntü oluşturmuş. Büyük ve çok kollu jantlar ile bu görüntü tamamlanmış.

Arka kısımda öncekine nazaran daha yüksek duran bir bagaj kapağı yer almış. Marka ismi önceki logonun yerine geçerken, model ismi alt kısımda yerini bulmuş. İç kısımdaki tasarım ise zamana ayak uydurmuş. Orta klima ızgaralarından başlayıp kol dayamaya kadar tek parça inen tasarım, bu modelde klima kontrol kısmından sonra bölünüyor. Vites olarak ise Honda'dan tanıdığımız vites kolu olmayan bir tasarım mevcut. Aynı zamanda araç, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneklerine sahip.

Gelelim aracın motor gücüne. 2020 Octavia birçok motor seçeneği ile geliyor. İlk olarak 3 silindirli 1.0 TSI karşımıza çıkıyor. Bu motor 110 beygir güce sahip. Aynı zamanda 200Nm tork üretebiliyor. Maksimum hızı ise 207km/h olarak belirlenmiş. Bir üst versiyon olan 1.5 TSI ise 150 beygir güce sahip. 250Nm tork üreten 1.5 TSI motor, daha yüksek hızlara daha kısa sürede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 230km/h.

Yine 2.0 TSI, 2020 Octavia'ya da eklenmiş. Bu motor 190 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda maksimum torku 320Nm. Maksimum hızı ise 250km/h olarak belirlenmiş. Dizel modeller ise sadece 2.0 TDI olarak bulunuyor. Bu motorun 3 farklı varyasyonu mevcut. Bunlar şu şekilde: 116HP/300Nm, 150HP/340Nm, 200HP/400Nm. Elektrikli motorda ise 204HP güç, 350Nm tork bulunuyor. Aynı zamanda araç, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneklerine sahip.

Boyutlarda da artışlar mevcut. Aracın arka diz mesafesinde 78mm artış mevcut. Station versiyonda bagaj hacmi 640 litreye çıkarken, liftback modelinde bagaj hacmi 600 litreye çıkıyor. Bakalım 2020 Octavia'nın fiyatı ne olacak?