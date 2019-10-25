2020 Model Yeni Volkswagen Golf Tanıtıldı!

Alman otomotiv devi Volkwagen’in en çok satan modellerinden biri olan Golf’ün sekizinci jenerasyonu tanıtıldı. Güncellenen hatchback, özellikle yeni motor seçenekleri ve teknolojik detaylarıyla dikkat çekiyor.

Volkswagen bir süredir merakla beklenen yeni nesil Golf’ün örtüsünü Perşembe akşamı kaldırdı. 2020 Volkswagen Golf 8 olarak adlandırılan yeni yeni nesil Golf’ün tasarımına baktığımızda, aracın arka kısmında stop lambalarındaki ufak değişiklikler dışında Golf 7 ile arasında büyük bir farklılık görünmüyor.

Aracın ön kısmında ise daha radikal değişiklikler yapılmış. İnce far, ince ön ızgara tasarımı ve yeni jantlarıyla Golf 8, Golf 7’ye göre daha farklı bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca Golf 8’in şimdiye kadarki en aerodinamik Golf olduğu da belirtiliyor.

Golf 8’in motor seçeneklerine bakıldığında, aracın elektrikli motor teknolojilerini de beraberinde getirdiğini görüyoruz. 2020 model Golf’te 11 farklı motor seçeneği bulunurken bunlardan 5’ini hibrit motorlar oluşturuyor.

2020 Volkswagen Golf 8 - Motor Seçenekleri

Motor Yakıt Güç (Beygir) 1.0 TSI Benzin 90 1.0 TSI Benzin 110 1.5 TSI ACT Benzin 130 1.5 TSI ACT Benzin 150 2.0 TDI Dizel 115 2.0 TDI Dizel 115 eTSI Benzin + Hafif Hibrit (48V) 110 eTSI Benzin + Hafif Hibrit (48V) 130 eTSI Benzin + Hafif Hibrit (48V) 150 1.4 TSI GTE Plug-in Hibrit 204 1.4 TSI GTE Plug-in Hibrit 245

Golf 8’in iç mekanına geçtiğimizde büyük yenilikler ve yeni teknolojiler karşımıza çıkıyor. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 8.25 inç boyutlu multimedya ekranı oldukça teknolojik ve kullanışlı duruyor. Multimedya ekranının hafif bir şekilde sürücüye dönük olarak tasarlandığını görüyoruz. Yeni nesil Golf’ün, 400 Watt'lık Harman Kardon ses sistemiyle de oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

2020 model Golf’ün iç mekanında dikkat çeken bir başka detay da aracın far kontrollerinin konsolun üst kısmına taşınması ve dokunmatik hale getirilmesi olmuş. Otomobilin ön ve arka cam ısıtma seçenekleri de yine bu dokunmatik ekran içerisine yerleştirilmiş. Bunun yanı sıra aracın orta konsolundaki otomatik vites tasarımının da bir hayli ufaltıldığını görüyoruz.

Yeni nesil Golf’te Head-up display, WeConnect ve WeConnect Plus, Car2X, mobil anahtar, Travel Assist gibi çeşitli teknolojik özellikler de sunuluyor. Ayrıca We Upgrade özelliği sayesinde, adaptif hız sabitleyici, Light Assist, navigasyon, akıllı telefon bağlantısı ve Wi-Fi hotspot gibi özellikler otomobile sonradan eklenebiliyor.

Golf 8’in donanım paketlerinde de yine radikal bir değişiklik göze çarpıyor. Golf 7’de Trendline, Comfortline ve Highline olarak adlandırılan donanım paketleri Golf 8’de artık Golf, Life ve Style olarak adlandırılıyor.

Giriş seviyesi paketi olarak sunulan Golf donanım paketinde, LED ön farlar, LED stoplar, anahtarsız çalıştırma, dijital gösterge paneli, 8.25 inç boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı, otomatik klima, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yaya koruma sistemi ve diğer araçlarla ve trafik altyapı sistemleriyle iletişim kurabilen Car2X özellikleri standart olarak geliyor.

Life donanım paketinde de kablosuz şarj, 10 renkli ambiyans aydınlatması, ön kol dayama, Park Pilot ve City Light gibi özellikler sunuluyor. Style donanım paketinde ise sürücü tarafında elektrikli spor koltuklar, 32 renkli ambiyans aydınlatma, deri direksiyon, köşe dönüş özellikli LED ön farlar, kayar sinyal lambalarına sahip LED stoplar, 3 bölgeli klima ve Travel Assist gibi ekstra özellikler ekleniyor.

2020 Volkswagen Golf 8’in Aralık ayında satışa sunulması bekleniyor.



