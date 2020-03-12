2020'nin En Çok Kopyalanan (Sahte, Klon) Akıllı Telefonları

Apple iPhone’lar gibi üst seviye akıllı telefonlar herkesin gözdesi ancak pahalı olduklarından tercih edilmiyor. Bazı kullanıcılar orijinali ile birebir olduğundan sahte (çakma) akıllı telefonlara ilgi duyuyor, hatta sar değerine bakmaksızın satın alabiliyorlar. Çin’de en çok kopyalanan akıllı telefonlar paylaşıldı.

Çin kıyaslama uygulaması Master Lu, Çin’de en çok kopyalanan popüler 10 akıllı telefonunun ismini yayınladı. Geçtiğimiz yılın en çok taklit edilen akıllı telefonu Galaxy W2018 modeli idi. Mart 2019 - Mart 2020 arasında en çok taklit edilen akıllı telefon Apple iPhone 8 oldu. iPhone 8’i ikinci sırada Samsung W2018, üçüncü sırada W2019 takip ediyor. iPhone XS Max ve Galaxy S10+ sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Altıncı sırada Honor 9, yedinci sırada Samsung Galaxy S8, sekizinci sırada OnePlus 7 Pro’yu görüyoruz. Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8, en popüler sahte telefonlar listesini tamamlıyor.

Yüzde dağılımı açısından, Apple akıllı telefonlar kopyalanan (sahte) telefonların yüzde 29.54’ünü, Samsung yüzde 26.44’ünü, Xiaomi yüzde 9.83’ünü, Honor da yüzde 6.10’unu oluşturuyor.

Klon telefonların ekranı genellikle 720p ekran çözünürlüğünde ve Mali-400 MP grafik işlemci ile birlikte gelen MediaTek MT6589 işlemciyi taşıyor ancak kullanılan işlemci sahte olmamasına karşın orijinalden tamamen farklı. İlginç bir şekilde Çin’in Shenzhen, Guangzhou ve Pekin teknoloji merkezleri Çin’de sahte akıllı telefonların en çok kullanıldığı üç şehir arasında yer alıyor.